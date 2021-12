ING Investment Management verstärkt institutionellen Vertrieb

In seiner neuen Position als Senior Vertriebsdirektor verstärkt Morjan das Frankfurter Team für institutionelle Investoren der ING Investment Management. Der 39-Jährige soll in erster Linie deutsche Versicherungen und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung betreuen.Morjan kommt von Frankfurt-Trust, wo er seit 2008 als Leiter Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und betriebliche Altersversorgung tätig war. Zuvor arbeitete Morjan ab 2000 beim Beratungsunternehmen Towers Perrin in Frankfurt und New York.