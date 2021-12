Christian Hilmes 16.07.2008 Lesedauer: 1 Minute

ING reiht sich in die Mena-Karawane ein

ING Investment Management ist mit einem neuen Exoten-Aktienfonds am deutschen Markt vertreten: Der Africa & Middle East gehört zu einer Reihe neuer Fonds, die auf die Anlageregion Middle East and North Africa (Mena) setzen. „Die Aktienmärkte dieser Region haben sich in den vergangenen sechs Jahren rasant entwickelt“, erklärt Fondsmanager William Pang.