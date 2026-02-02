Die Bank kooperiert mit Vaneck und Bitwise. ING-Kunden können deren Krypto-ETPs und -ETNs ab 1.000 Euro gebührenfrei handeln. Um welche es konkret geht.

Kunden der ING können nun verschiedene Kryptowährungen über ETNs und ETPs handeln.

Die ING Deutschland hat ihr Krypto-Angebot erweitert. Kunden der Bank können seit 2. Februar Krypto-ETPs und -ETNs von Vaneck und Bitwise ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro gebührenfrei handeln.

Für Orders unter 1.000 Euro fällt eine Pauschale von 3,90 Euro an. Auch Sparpläne auf die angebotenen Produkte werden ohne Ausführungsgebühren ausgeführt.

Vaneck: Von Bitcoin bis Smart Contracts

Im Rahmen der Kooperation mit Vaneck stehen elf ETNs auf verschiedene Kryptowährungen und -indizes zur Auswahl: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, Algorand, Avalanche, Chainlink, Polkadot und Tron. Hinzu kommen zwei thematische Produkte: der Crypto Leaders ETN und der Smart Contract Leaders ETN.

Folgende elf Vaneck-Krypto-ETNs können ING-Kunden handeln:

Vaneck Bitcoin ETN (ISIN: DE000A28M8D0)

Vaneck Ethereum ETN (ISIN: DE000A3GPSP7)

Vaneck Crypto Leaders ETN (ISIN: DE000A3GWEU3)

Vaneck Algorand ETN (ISIN: DE000A3GWNE8)

Vaneck Avalanche ETN (ISIN: DE000A3GV1T7)

Vaneck Chainlink ETN (ISIN: DE000A3GXNV0)

Vaneck Polkadot ETN (ISIN: DE000A3GSUC5)

Vaneck Polygon ETN (ISIN: DE000A3GV1U5)

Vaneck Smart Contract Leaders ETN (ISIN: DE000A3GXNT4)

Vaneck Solana ETN (ISIN: DE000A3GSUD3)

Vaneck Tron ETN (ISIN: DE000A3GSUE1)

„Viele Anleger wünschen sich eine Lösung, die in bestehende Depotstrukturen passt und gleichzeitig durch transparente Kosten überzeugt“, sagt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer von Vaneck Europe. Die Partnerschaft bringe Krypto-Exposure dorthin, wo Anleger bereits investieren: in ihr Wertpapierdepot.

Bitwise: Fokus auf etablierte Krypto-Assets

Parallel dazu können ING-Kunden das gesamte Produktsortiment von Bitwise auf Xetra handeln. Im Fokus stehen drei Produkte:

Bitwise Core Bitcoin ETP (ISIN: DE000A4AER62) mit einer Gesamtkostenquote von aktuell 0,05 Prozent

Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (ISIN: DE000A3G3ZL3), ein Basket-ETP auf die 20 größten Digitalwährungen nach MSCI-Indexregelwerk

Bitwise Physical Ethereum ETP (ISIN: DE000A3GMKD7) für Zugang zur Wertentwicklung von Ether

Alle ETPs von Bitwise sind vollständig hinterlegt und werden bei einem Krypto-Verwahrer offline verwahrt.

Volatilität bleibt Risiko

Vaneck weist darauf hin, dass digitale Vermögenswerte extremen Kursschwankungen unterliegen. Zudem fehle in vielen Ländern nach wie vor eine klare Regulierung. Der Wert hänge von technologischen Entwicklungen, der Regulierung und dem Wettbewerb zwischen verschiedenen Netzwerken ab.