Bloomberg 17.12.2013 Lesedauer: 1 Minute

Inga Beale wird erste Frau an der Spitze von Lloyd’s of London

Lloyd’s of London hat Inga Beale zur ersten Vorstandschefin des 325 Jahre alten Versicherungsmarktes ernannt. Die 50-Jährige, die zuletzt den nicht börsennotierten Versicherer Canopius Group leitete, folgt auf Richard Ward, der im Juli nach knapp acht Jahren an der Spitze des weltältesten Versicherungsmarktes zurücktreten will. Beale fängt im Januar bei Lloyd’s an.