Ingo Schiller von Hertha BSC „Wir sind stolz auf die erste digitale Finanzierung eines Bundesligisten“

Hertha BSC war bereits vor über elf Jahren Pionier mit einer Fan-Anleihe und zeigt sich jetzt erneut als Vorreiter, dieses Mal mit der Auflage einer digitalen Version. Was reizt Sie an diesem neuartigen Weg der Finanzierung?Diese Investitionsmöglichkeit ist innovativ, sehr modern und direkt. Eine Form, die ganz hervorragend zu der Ausrichtung unseres Vereins passt. Seit Jahresbeginn hat es sich Hertha BSC bekanntlich zum Ziel gesetzt, die digitale Transformation des Klubs mehr denn je voranzutreiben.Berlin ist eine Metropole, die aufgrund ihrer großen Start-up-Szene beispielhaft für Innovation und Entwicklung steht. Gerade hier wollen wir mit einem absolut neuen Angebot vorangehen, Impulse setzen. Und bei unserem Partner Kapilendo passte alles – das Konzept, das Gründerteam und die Umsetzung.Wir sind mit der Szene hier in engem Kontakt. Nicht zuletzt deshalb hat mit dem „Studio tim raue" ein besonderer Lounge-Bereich im Olympiastadion seine Pforten geöffnet. Der neue Bereich wurde konzeptionell auf die Bedürfnisse einer in Berlin starken Zielgruppe der Start-up-Unternehmen zugeschnitten. Hier kommen Entscheider zusammen, treffen sich Unternehmer. Man tauscht sich aus, verfolgt das Fußballspiel und wird von einem absoluten Spitzenkoch dazu noch erstklassig bewirtet.Wir sind stolz, als erster Verein der Fußball-Bundesliga eine digitale Finanzierung umsetzen zu können, wobei die Erlöse unter anderem der digitalen Offensive des Klubs direkt zugute kommen werden. Kapilendo bietet uns dafür den perfekten Rahmen – die Plattform hat einen sehr guten Mix aus digitalisierten Prozessen und emotionaler Ansprache.In erster Linie haben die Fans die Möglichkeit, am Wachstum ihres Klubs zu partizipieren. Die einfache Art dabei zu sein, ist ebenso attraktiv: Innerhalb weniger Minuten kann ich am heimischen Computer eine Beteiligung zeichnen, die eine attraktive Verzinsung verspricht.Also wenn ich Ihr Anlagepartner wäre, würde ich es Ihnen glatt empfehlen...Mit derlei Tipps möchte ich mich eigentlich zurückhalten, aber: Wir haben, sowohl in der Liga als auch im Pokal, Riesenchancen – und genau die wollen wir nutzen.Der Berliner Fußballclub Hertha BSC will sich eine Million Euro bei Fans und Investoren über die Crowdlending-Plattform Kapilendo besorgen. Die Laufzeit des Anlageprojekts beträgt drei Jahre, die feste jährliche Verzinsung 4,5 Prozent. Mit wenigen Online-Klicks, beispielsweise über ein Smartphone, können Interessierte 100 bis 10.000 Euro an den Fußballverein leihen. Beim Heimspiel Hertha BSC gegen den FC Ingolstadt 04 am Samstag, 19. März fällt der Startschuss für das Anlageprojekt.