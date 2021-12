Inkrafttreten am Freitag Bafin verabschiedet Institutsvergütungsverordnung

Was lange währt, wird endlich - rechtskräftig. Die Finanzaufsicht Bafin hat das vor längerer Zeit angekündigte Regelwerk für Banker-Boni, -Abfindungen & Co. verabschiedet. Die Institutsvergütungsverordnung tritt am morgigen Freitag in Kraft.