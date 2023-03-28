Für 34f-Vermittler Inno Invest startet Maklerpool

Inno Invest aus Darmstadt bietet ab sofort einen Maklerpool für Finanzanlagenvermittler mit Lizenz nach Paragraf 34f der Gewerbeordnung an. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des Vermögensverwalters hervor.

Nutzern des Inno-Maklerpools bietet Inno Invest ein gestaffeltes Preismodell, in dem die Anbindungskosten 5 Prozent nicht übersteigen sollen. Angebundene Makler können Prozesse papierlos abwickeln und kostenlos auf die hauseigene Wealthtech-Plattform, den Robo-Advisor und die Beratungs- und Protokollierungs-Software von Inno Invest zugreifen.

Stefan Schmitt, Geschäftsführer von Inno Invest, sagt über den Inno-Maklerpool: