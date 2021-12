Innovative Alternative

Mit einem neuen Zertifikat (WKN: NM1FLL) stößt die japanische Bank Nomura die Tür zur Welt der Hedge-Fonds ein kleines Stückchen weiter auf. Basiswert ist der von Benchmark gemanagte Innovation Dach-Fonds.Unentdeckte Märkte und Talente will die österreichische Benchmark Capital Management für ihren Innovation Fund aufspüren. Bereits seit 2004 sucht Benchmark nach erfolgreichen Hedge-Fonds-Managern, die Nischenstrategien verfolgen. Bislang investierte die Gesellschaft einen Teil des Portfolios ihres Dachfonds Benchmark Alternative Opportunities in die Manager, die sich abseits des Mainstream bewegen. Anfang Juli hat die Gesellschaft dann einen eigenen Fonds für dieses Segment aufgelegt.Derzeit investiert der Benchmark Innovation Fund vor allem in Zielfonds, die am Markt für besicherte Finanzierungen aktiv sind oder auf Spezialsituationen setzen. Aber auch Fonds mit Fokus auf Frachtraten finden sich im Portfolio. Entscheidend für die Zielfondsauswahl ist dabei stets, dass der Manager über langjährige Erfahrung verfügt, mit seinem Fonds aber eine Nischenstrategie oder einen neuen Investmentansatz verfolgt.Ziel sind konstante, von den Kapitalmärkten unabhängige Erträge über Geldmarktniveau. Seit Benchmark die Strategie mit ihrem Dachfonds umsetzt, liegt der durchschnittliche jährliche Wertzuwachs bei 7,3 Prozent bei minimalen Schwankungen (siehe Chart).Ab Oktober können Anleger die hohe Einstiegssumme von 125.000 Euro umgehen und über ein Zertifikat von Nomura in den Fonds investieren. Kleines Ärgernis dabei: Von der Wertentwicklung des Fonds profitieren Anleger erst rund zwei Monate nach dem Start des Zertifikats. Maßgeblicher Stichtag für die Berechnung der Wertentwicklung ist der 29. Dezember. Dafür verzichtet Nomura auf eine Managementgebühr und einen Ausgabeaufschlag.DAS-DERIVAT-URTEIL: Bislang hat die Auswahl Erfolg versprechender Nischen und Manager gut funktioniert und zu angemessenen Renditen bei sehr geringem Risiko geführt. Sollte das weiterhin gelingen, bietet das Zertifikat eine gute Möglichkeit zur Diversifikation.