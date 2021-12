Redaktion 05.06.2015 Aktualisiert am 31.03.2020 - 16:36 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Insider aus Finanzministerium „Merkel lässt sich von Griechen über den Tisch ziehen“

Ohne verbindliche Reformzusagen der Griechen können blockierte Hilfskredite in Höhe von 7,2 Milliarden Euro nicht fließen. Die Kassen in Athen sind leer. Finden EU und Griechenland noch einen Ausweg aus der Krise? Oder ist es schon zu spät? In Griechenland wächst der Druck auf die Regierung.