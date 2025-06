Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Der demografische Wandel macht vor der Maklerbranche nicht halt. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird mit dem Renteneintritt der Babyboomer-Generation auch die Zahl der hiesigen Finanz- und Versicherungsmakler drastisch sinken. Gleichzeitig drängt eine neue Generation in den Markt – die von der Branche umso aufmerksamer beäugt wird. Wie die nachrückende Vermittlergeneration tickt und wo sie i...

Der demografische Wandel macht vor der Maklerbranche nicht halt. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird mit dem Renteneintritt der Babyboomer-Generation auch die Zahl der hiesigen Finanz- und Versicherungsmakler drastisch sinken. Gleichzeitig drängt eine neue Generation in den Markt – die von der Branche umso aufmerksamer beäugt wird. Wie die nachrückende Vermittlergeneration tickt und wo sie ihre Prioritäten setzt, hat jetzt eine Studie untersucht.

Als Ursache, warum sich Makler bis auf wenige Ausnahmen für Pools entscheiden, nennen die Befragten vor allem zu langsame Prozesse in der Zusammenarbeit mit Versicherungsunternehmen. Die dortige Abwicklung laufe mitunter fehlerhaft, Maklerbetreuer seien teils nicht erreichbar. „Klassische Produktexpertise verliert an Bedeutung, partnerschaftliche Beratung wird wichtiger“, raten die Studienautoren mit Blick auf die Rolle der Versicherer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Gleichzeitig warnen sie: Wer als Versicherer beim Wandel der Bedürfnisse nicht mitziehe, riskiere, einen wichtigen Vertriebskanal zu verlieren. Dass das schmerzhaft sein kann, verdeutlicht eine Zahl, die die Studienautoren gleich mitliefern und die die Bedeutung der Makler plastisch macht: Je nach Sparte gewinnen Versicherer zwischen 20 und 100 Prozent ihrer Neukunden über Makler.

Maklerpools, auf der anderen Seite, positionieren sich zunehmend als die flinken und achtsamen Helfer, ohne die im Makleralltag nichts mehr geht: Sie leisten umfassende Unterstützung von der Geschäftsaufstellung über Regulierungsthemen bis hin zu Weiterbildung und Marketing – ein Spektrum, das in dieser Breite kein Versicherer anbietet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Digitale Transformation mit begrenzter Wirkung

Eine weitere Erkenntnis aus der Studie entlarvt einen oft zitierten Mythos der Branche: Trotz ihrer Präsenz auf Instagram, Tiktok und Facebook ist die Neukundengewinnung auch für die digital-affinen Jungmakler kein Selbstläufer. Das ernüchternde Fazit der Studienautoren: „Die digitale Transformation bietet neue Wege zur Kundengewinnung, doch die Praxis zeigt kaum Fortschritte.“ Die Generation, die als Social-Media-Natives gilt, scheitert oft ausgerechnet dort, wo man ihre größte Stärke vermutet.

Viele Jungmakler würden potenzielle Kunden auf Social Media zu wenig zielgerichtet ansprechen, kritisieren die Studienautoren. Auch Unternehmensentscheidungen anhand von harten Kennzahlen zu treffen, sei durchaus noch nicht selbstverständlich. Im Gegenteil: Nur 29 Prozent der Befragten steuern ihr Geschäft aktiv über KPIs. Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig und Maklerforen Leipzig, sieht das als eine verpasste Chance: „Entscheidend ist jedoch, dass sie ihr Geschäft klar an Kennzahlen ausrichten, um ihre Zielgruppen gezielt anzusprechen und die Neukundengewinnung nachhaltig zu steigern“, rät er den jungen Spezialisten.

Dass es auch Jungunternehmer gibt, die die digitalen Kanälen durchaus sehr erfolgreich zu bespielen wissen, zeigt dagegen exemplarisch die Kandidatenauswahl der jüngsten Ausgabe des Jungmakler Awards. Unter den im vergangenen Oktober angetretenen 14 Kandidaten des Wettbewerbs konnten alle Nominierten ein durchdachtes Social-Media-Konzept vorweisen.

Vom Produktvermittler zum Vertrauenscoach

Ein weiterer zentraler Befund der Studie: Die neue Vermittlergeneration wandelt sich auch in ihrem Selbstverständnis. So glauben 82 Prozent der Befragten, dass ihre Kunden von ihnen zukünftig erwarteten, ständig flexibel erreichbar zu sein. Auch geht eine Mehrheit davon aus, dass das Premiumsegment unter den Finanzkunden (persönliche Beratung beziehungsweise Coaching, Honorarverträge) in Zukunft stark zunehmen werde. „Makler werden vom Produktvermittler zum Vertrauenscoach“, übersetzen es die Studienautoren.

Der Wandel spiegelt sich schon heute in der Arbeitsweise junger Vertriebsspezialisten wider: „95 Prozent unserer Beratungen finden ausschließlich digital statt“, berichtete etwa Nicolas Ausing, Mitgründer von Neo Makler, im Rahmen einer Umfrage von DAS INVESTMENT. Diese digitale Arbeitsweise ermöglicht es den Jungmaklern, ihre Zeit flexibler einzuteilen und Kunden unabhängig vom Wohnort und üblichen Bürozeiten zu betreuen.

Die Recherche unter den Teilnehmern des jüngsten Jungmakler Awards förderte zudem Arbeitszeiten zutage, die weit über eine klassische 40-Stunden-Woche hinausgehen – Dennis Tilin von Versicherungmitdennis spricht von 50 Stunden pro Woche, Mauritz Mannsperger von Makler Mauritz sogar von „zwischen 70 und 120 Stunden“.

Die Studie identifiziert als zentralen Treiber des Wandels die Digitalisierung: „Insurtechs, Fintechs und Robo-Advisors rationalisieren Prozesse, setzen neue Standards in Effizienz und Nutzererwartung“, heißt es dort. Dabei seien algorithmenbasierte Risikoanalysen, automatisierte Produktempfehlungen und KI-Beratung im jüngeren Kundensegment bereits Alltag – was auch die persönliche Beratung verändere. Zwei von drei Maklern nutzten die neu gewonnene Zeit, um Kunden individuell zu beraten, sich Fachwissen anzueignen und die persönliche Marke voranzubringen.

Administrative Belastung als Wachstumsbremse

Trotz ihres digitalen Fokus' kämpft die junge Maklergeneration jedoch weiter mit altbekannten Problemen: So bleiben die administrativen Aufgaben, die auch die alten Hasen der Branche umtreiben, ein Sorgenthema. Laut der Studie entfallen rund 60 Prozent der durchschnittlichen Arbeitszeit von Vermittlern nicht auf Beratung, sondern auf das organisatorische Drumherum.

Passend dazu sehen rund zwei Drittel der Befragten die zunehmende Regulatorik als besonders große Herausforderung an. Mehr als jeder Dritte fühlt sich außerdem durch den Wandel bei der Maklervergütung herausgefordert – also durch den Trend im Maklermarkt, sich bei der Vergütung von den traditionellen Provisionen wegzubewegen und mehr auf individuelle Verträge mit Kunden zu setzen – eine Umstellung, die viele Vermittler als große Hürde und gegenüber Kunden schwer vermittelbar beschreiben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Handlungsempfehlungen

Im Ergebnis geben die Studienautoren beiden Seiten Handlungsempfehlungen mit auf den Weg. Vermittlern raten sie:

KPI-basierte Geschäftssteuerung : digitale Möglichkeiten aktiver nutzen und mit Kennzahlen arbeiten

: digitale Möglichkeiten aktiver nutzen und mit Kennzahlen arbeiten Klare Zielgruppenstrategie entwickeln : Statt breiter Streuung gezielt spezialisieren und Nischen besetzen

: Statt breiter Streuung gezielt spezialisieren und Nischen besetzen Kundengewinnung professionalisieren : Statt bloßer digitaler Präsenz systematische Kundenakquise aufbauen

: Statt bloßer digitaler Präsenz systematische Kundenakquise aufbauen Positionierung schärfen : Sich als Vertrauenscoach statt Produktvermittler etablieren

: Sich als Vertrauenscoach statt Produktvermittler etablieren Digitale Sichtbarkeit strategisch nutzen: Die eigene Marke und das Fachwissen in den Vordergrund stellen

Ihre Tipps für Versicherungsunternehmen:

Prozesse beschleunigen und transparenter gestalten : Langsame, intransparente Abläufe treiben Jungmakler zu Pools

: Langsame, intransparente Abläufe treiben Jungmakler zu Pools Mit Maklern partnerschaftlich zusammenarbeiten : Nicht nur Produktexpertise, sondern umfassende Vertriebsunterstützung bieten

: Nicht nur Produktexpertise, sondern umfassende Vertriebsunterstützung bieten In der Zusammenarbeit schneller werden: Jungmakler erwarten Tempo und zeitgemäße technische Lösungen

Die Studienautoren machen deutlich, dass die Vertriebsprofis der neuen Generation nicht allein als besonders pfiffig angesehen werden sollten, wenn es um neue Herausforderungen ihrer Branche geht. Vielmehr sollte man sie auch als deren aktive Weiterentwickler betrachten: „Viele der Befragten integrieren Trends wie KI, ESG und neue Gesetze aktiv in ihren Alltag und sind so nicht nur Early Adopter, sondern Mitgestalter einer digitalen, regulierten und zugleich werteorientierten Versicherungswelt.“