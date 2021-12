Institutionelle Investoren mögen Publikums-Hedge-Fonds

41 Prozent der Investoren, die den Kauf von Publikums-Hedge-Fonds in Erwägung ziehen, tun dies aufgrund der besseren Transparenz solcher Produkte. 22 Prozent nennen die stärkere Regulierung als Grund, 21 Prozent loben die hohe Liquidität der Fonds. 11 Prozent sind der Meinung, dass das Risikomanagement von Ucits-III-konformen Hedgefonds besser ist als das der Absolute Return Produkte, die ausschließlich für professionelle Anleger zugelassen sind. Institutionelle, die nicht in Publikums-Hedge-Fonds investieren wollen, kritisieren meist die vielen Beschränkungen, denen die Fondsmanager unterworfen sind.Ein Viertel der Hedge-Fonds-Firmen, die Publikumsfonds anbieten, tut dies aufgrund der starken Nachfrage nach solchen Produkten, so ein weiteres Ergebnis. Einen Zugang zu neuen Investoren erhoffen sich dadurch hingegen lediglich 3 Prozent der Befragten.