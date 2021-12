Institutionelle und Wholesale First Private stockt Vertrieb auf

Die Frankfurter Fondsgesellschaft First Private hat ihr Vertriebs-Team um zwei Positionen erweitert: Monika Wackermann verstärkt als Senior Vertriebsmanager vor allem den institutionellen Vertrieb, Thomas Dinges kümmert sich um den Retail- und Wholesale-Bereich. Beide berichten an Richard Zellmann, Geschäftsführer bei First Private.

Wackermann kommt von der Bank J. Safra Sarasin, bei der sie ebenfalls institutionelle Kunden betreute. Zuvor arbeitete die 50-Jährige viele Jahre für Axa Investment Managers Deutschland als Produktspezialistin.

Dinges war zuletzt als Senior Vertriebsmanager für Max.xs Financial Services tätig. Zuvor arbeitete der 47-Jährige unter anderem bei M.M. Warburg & Co, Citigroup und der Merril Lynch Capital Markets Bank in führenden Vertriebspositionen.