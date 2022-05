Im Dach-Raum So steht es um die Insurtech-Branche 2022

In den vergangenen Monaten erhielten Start-ups der Versicherungsbranche hohe Geldsummen von ihren Investoren. Aber auch der allgemeine Gründergeist gewinnt nach der Corona-Pandemie wieder an Stärke. Eine Initiative der Versicherungsforen Leipzig hat die Lage der Insurtechs in der Dach-Region zusammengefasst.