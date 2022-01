Nörtersheuser-Nachfolge geklärt Insurtech Covomo beruft zwei neue Geschäftsführer

Nach sieben Jahren als Geschäftsführer wechselt Simon Nörtersheuser in den Beirat des Vergleichsportals Covomo. Tim Klippstein und Kai Uhlemeyer heißen seine Nachfolger an der operativen Spitze. Klippstein startete im November 2020 bei Covomo als Vertriebschef. Zuvor verantwortete er beim Insurtech Clark die Bereiche Vertrieb und Strategie. Uhlemeyer arbeitet seit mehr als zwei Jahren für Covomo. Zuvor war er unter anderem für die Portale von Swarovski und Barracuda tätig. Bei Covomo soll er sich in Zukunft um das Produktmanagement und die Technologien kümmern.

„Covomo hat sich in den letzten Jahren der konsequenten Verbindung von Versicherungs-Know-How mit modernster Technologie- und Produktstrategie verschrieben“, sagt dazu Nörtersheuser. „Mit Tim Klippstein und Kai Uhlemeyer als Geschäftsführer wollen wir die Verfolgung dieses Ziels auch langfristig sicherstellen.“