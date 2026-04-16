Nach der Luko-Übernahme 2023 kauft das Heidelberger Insurtech Getsafe nun auch den Hamburger Assekuradeur Helden.de und integriert über 100.000 Verträge in seine Plattform.

Das Heidelberger Insurtech Getsafe übernimmt den Hamburger Assekuradeur Helden.de samt dessen Bestand von mehr als 100.000 Policen in den Sparten Haftpflicht, Hausrat und Fahrrad. Das teilte Getsafe am Donnerstag mit. Für Getsafe ist es die zweite Übernahme eines digitalen Versicherungsbestands innerhalb von drei Jahren. Den Kaufpreis gibt das Unternehmen nicht bekannt.

Helden.de wurde 2016 gegründet und hat seitdem laut Getsafe rund 25 Millionen Euro Kapital eingeworben. Der Assekuradeur vertreibt ausschließlich selbst entwickelte Produkte über digitale Kanäle – ohne Vergleichsportale. Den Bestand bezeichnet Getsafe als profitabel. Alle Policen sollen vollständig in die bestehende Getsafe-Plattform überführt werden. Für Helden.de-Kunden soll der Wechsel nahtlos verlaufen, verspricht das Insurtech.

Bereits zweite Portfolioübernahme

Einen vergleichbaren Prozess hat Getsafe 2023 durchlaufen: Damals übernahm das Unternehmen 50.000 Verträge des französischen Insurtechs Luko Deutschland. Laut Pressemitteilung konnten 95 Prozent der Luko-Kunden in weniger als zwei Monaten in die Getsafe-App überführt werden. Im Anschluss verzeichnete das Unternehmen nach eigenen Angaben überdurchschnittliche Abschlussraten bei weiteren Produkten (Cross-Selling).

Getsafe verfolgt nach eigenen Angaben eine offene Plattformstrategie als sogenannter Managing General Agent (MGA). Dabei kooperiert das Unternehmen mit Risikoträgern, behält aber die Kontrolle über Produktgestaltung, Kundenkommunikation und Schadenregulierung. Das Produktportfolio umfasst laut Mitteilung Haftpflicht- und Hausratversicherungen, Tier- und Zahnzusatzversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Altersvorsorge.

KI-gestützte Schadenabwicklung

70 Prozent der Schäden wickelt Getsafe nach eigenen Angaben vollautomatisch oder mit KI-Unterstützung ab. Nutzungsdaten, die Getsafe über die App sammelt, würden zudem für Underwriting und Produktentwicklung genutzt.

Das Unternehmen gibt an, mehr als 500.000 Kunden in Deutschland und Österreich zu betreuen – mit 150 Mitarbeitenden an den Standorten Heidelberg und Berlin. Hinter Getsafe stehen Investoren wie Earlybird, Commerzventures und Swiss Re. Das eingeworbene Risikokapital beläuft sich laut Unternehmensangaben auf mehr als 120 Millionen Euro.

Hintergrund: Von Insurance Hero zu Helden.de

Das Unternehmen hinter Helden.de wurde ursprünglich als Insurance Hero GmbH gegründet, musste seinen Namen aber auf Druck der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ändern.

Die Verbraucherschützer hatten den Assekuradeur 2022 in zwei Punkten abgemahnt. Zum einen beanstandeten sie den Firmennamen: Er erwecke den Eindruck, das Unternehmen sei ein zugelassener Versicherer – obwohl der Begriff „Insurance“ beziehungsweise „Versicherung“ im Firmennamen hierzulande Unternehmen mit Bafin-Zulassung vorbehalten ist.

Zum anderen kritisierten sie einen Texthinweis am Ende der digitalen Vertragsabschlussstrecke, mit dem Kunden bestätigen sollten, keine Beratung zu benötigen. Dies erschwere die spätere Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus Falschberatung.

Den Texthinweis strich das Unternehmen noch im Mai 2022. Die Namensänderung zog es länger hin: Erst während eines laufenden Klageverfahrens vor dem Landgericht Hamburg lenkte Insurance Hero ein. Seither firmiert das Unternehmen als Helden.de GmbH – ein Name, der als Markenauftritt ohnehin schon zuvor genutzt worden war.