Digitalisierung bei Versicherern Die 6 besten Innovationen der deutschen Insurtech-Branche

Eine Experten-Jury hat die Gewinner des diesjährigen Insurenxt Innovators Awards gekürt und jetzt auf der Fachmesse Insurenxt in Köln ausgezeichnet. Eingereicht wurden für den Preis knapp 50 Innovationen der Versicherungsbranche. Sie stammen aus den fünf Kategorien Digitalwirtschaft, Vertrieb, Transformation, Ökosysteme und Wissenschaft.

Sebastian Pitzler © InsurLab Germany e.V.

„Wir haben in der Jury sehr intensiv über die Einreichungen diskutiert und die Entscheidungen in einigen Kategorien fielen sehr knapp aus“, berichtet Sebastian Pitzler. „Das zeugt von der hohen Qualität der Bewerbungen. Die Gewinner bilden ein breites Spektrum zukunftsorientierter Anwendungen ab“, so der Chef des Insurlab Germany weiter.

Die Jury bewertete die Projekte, Produkte und Studien nach Kriterien wie wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz, Innovationsstärke, Zukunftsorientierung sowie Strahlkraft und allgemeinem Einfluss auf die Assekuranz. Die zehn Nominierten präsentierten ihre neuartigen Ansätze zuvor auch auf der Insurenxt-Hauptbühne.

Im Anschluss konnten die Messebesucher auch ihren Publikumsgewinner wählen. Die meisten Stimmen holte dabei ein Kooperationsprojekt aus dem Bereich Bancassurance: Das auf das Bezahlen von Rechnungen per Smartphone-Foto spezialisierte Fintech-Unternehmen Gini verbindet seine Technologie mit Versicherungs-App von Ottonova und dem Online-Banking der Consorsbank.

Payment-Service ist Publikumsliebling

Gini stellte auf der Insurenxt auch eine aktuelle Studie, die zusammen mit den Meinungsforschern von Yougov entstanden ist. Demnach wünschen sich die Kunden deutscher Versicherer nicht immer neue digitale Tools. Stattdessen stehe vor allem der Wunsch nach einfacheren und schnelleren Kernprozessen im Vordergrund, berichten die Münchener Studienautoren.

Kritik am Selbstverständnis der deutschen Assekuranz übte auch Norbert Rollinger: „Der Net Promoter Score unserer Branche, also die Weiterempfehlungsrate, liegt unter Null. Wenn wir als Versicherungswirtschaft nicht kundenzentrierter werden, strafen uns die Kunden künftig ab”, so der Präsident des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in seiner Eröffnungsrede.