Digitalisierung bei Versicherern Die 6 besten Innovationen der deutschen Insurtech-Branche

Deutschlands Versicherer stehen „erheblich unter Druck“, warnt Norbert Rollinger, Präsident des Branchenverbands GDV. Die Assekuranz müsse „viel stärker und direkter mit den Kunden in Kontakt treten”. Helfen könnten Start-ups, bei denen Investor Carsten Maschmeyer günstige Einstiegschancen sieht.

Die Gewinner des diesjährigen Insurenxt Innovators Awards nach der Preisverleihung: Moderatorin Christina Ellringmann, Muhammad Sukmana (Mitigant/Resility), Kevin Goßling (Fusionbase), Jonathan Lange und Holger Teske (beide Gini), Michaele Völler (TH Köln), Melissa Wong (Bolttech), Artur Reimer (Corify) und Moderatorin Nicole Schepanek (v.l.n.r.).

Eine Experten-Jury hat die Gewinner des diesjährigen Insurenxt Innovators Awards gekürt und jetzt auf der Fachmesse Insurenxt in Köln ausgezeichnet. Eingereicht wurden für den Preis knapp 50 Innovationen der Versicherungsbranche. Sie stammen aus den fünf Kategorien Digitalwirtschaft, Vertrieb, Transformation, Ökosysteme und Wissenschaft.

Sebastian Pitzler © InsurLab Germany e.V.

„Wir haben in der Jury sehr intensiv über die Einreichungen diskutiert und die Entscheidungen in einigen Kategorien fielen sehr knapp aus“, berichtet Sebastian Pitzler. „Das zeugt von der hohen Qualität der Bewerbungen. Die Gewinner bilden ein breites Spektrum zukunftsorientierter Anwendungen ab“, so der Chef des Insurlab Germany weiter.

Die Jury bewertete die Projekte, Produkte und Studien nach Kriterien wie wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz, Innovationsstärke, Zukunftsorientierung sowie Strahlkraft und allgemeinem Einfluss auf die Assekuranz. Die zehn Nominierten präsentierten ihre neuartigen Ansätze zuvor auch auf der Insurenxt-Hauptbühne.

Die 6 Gewinner des Innovator-Awards

Im Anschluss konnten die Messebesucher auch ihren Publikumsgewinner wählen. Die meisten Stimmen holte dabei ein Kooperationsprojekt aus dem Bereich Bancassurance: Das auf das Bezahlen von Rechnungen per Smartphone-Foto spezialisierte Fintech-Unternehmen Gini verbindet seine Technologie mit Versicherungs-App von Ottonova und dem Online-Banking der Consorsbank.

Die Shortlist des Insurenxt Innovators Awards 2023:

Unternehmen Projekt Anymate me KI-gestützte Text/Audio-zu-Video Web Plattform Bolttech Insurance Exchange-Plattform Consorsbank / Ottonova / Gini Arztrechnungen in der Versicherungs-App einreichen und per Schnittstelle nahtlos und ohne manuelles Abtippen direkt per Banking-App bezahlen Corify Marktplatz zur standardisierten Risikoerfassung und Risikoprävention von Großgewerbe- bzw.

Industrieversicherungsrisiken CSS CSS Coin als digitaler Gutschein, der mittels

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Kundensicht Fusionbase / SAS / Gothaer KI-gestütztes Modell für einfacher Antragsprozesse und schnellere, automatisiert befüllte Angebote HDI / Neodigital Moderne Schadenplattform Institut für Versicherungswesen der TH Köln/ Emerging Risk Group (ERG)

der University of Limerick Studie zu den branchenspezifischen Potenzialen und Risiken von künstlicher Intelligenz Kern AI Entwicklerplattform für moderne natürliche

Sprachverarbeitung (NLP) Resility Mitigant, SaaS-Lösung für die CloudSicherheit in Unternehme Rheinland Versicherung / Insaas KI-gestützte Optimierung und Transparenzsicherung des Makler- und Vermittlernetzwerks Skendata / Miss Moneypenny Digitaler Gebäudepass in der Wallet Tigerlab Embedded insurance-Lösung für Händler Universität St. Gallen, Institut für Versicherungswirtschaft Studie zu On-demand-Insurance

Payment-Service ist Publikumsliebling

Gini stellte auf der Insurenxt auch eine aktuelle Studie, die zusammen mit den Meinungsforschern von Yougov entstanden ist. Demnach wünschen sich die Kunden deutscher Versicherer nicht immer neue digitale Tools. Stattdessen stehe vor allem der Wunsch nach einfacheren und schnelleren Kernprozessen im Vordergrund, berichten die Münchener Studienautoren.