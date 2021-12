Start-ups der Versicherungsbranche Insurtech-Investitionen über 10.000.000.000 US-Dollar

Versicherer bieten ihren Kunden ein finanzielles Sicherheitsnetz. Neben den traditionellen Themen betrifft dies in Zeiten der Digitalisierung und des Klimawandels auch den Schutz vor neuen Risiken wie Cyber-Attacken oder Extremwetter. Hiervon profitieren aktuell sehr viele Start-ups der Assekuranz.

Die globalen Investitionen in Insurtechs haben in den ersten drei Quartalen dieses Jahres ein neues Rekordhoch von 10,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Das entspricht dem gesamten Investitionsvolumen der Jahre 2018 und 2019. Auch die Anzahl der entsprechenden Deals übertrifft mit 421 Abschlüssen 2021 die Zahlen aller vorherigen Jahre bei weitem. Zum Vergleich: Der bisherige Rekord lag bei 377 Abschlüssen im Jahr 2020. Das geht aus der aktuellen Studie Insurtech Briefing Q3/2021 des international tätigen Beratungshauses Willis Towers Watson (WTW) hervor.

Niki Winter, WTW

Allein im dritten Quartal kam es demnach zu 113 Finanzierungen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 3,1 Milliarden Dollar. „Dieses Volumen entspricht einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal“, sagt Studienautor Niki Winter. „Damit ist Q3 das zweitstärkste Finanzierungsquartal aller Zeiten, obwohl das Volumen der sogenannten Mega-Runden nach dem vergangenen Rekordquartal wieder zurückgegangen ist.“ Die Groß-Investitionen von mehr als 100 Millionen Dollar machen jedoch immer noch die Hälfte der Gesamtfinanzierungen aus.

P&C: Property and casualty insurance, deutsch: Sach- und Unfallversicherung;

L&H: Life and health insurance, deutsch: Lebens- und Krankenversicherung Quelle: Grafik: Willis Towers Watson

3,3 Milliarden für 0,5 Prozent

Der Trend geht zu immer früheren Investitionen“, sagt Michael Klüttgens, Leiter der Versicherungsberatung bei WTW. „In diesem Quartal verzeichnen wir einen neuen Rekord bei den Transaktionen in Insurtechs, die sich noch in der Anfangsphase befinden.“ Mit 630 Millionen Dollar im abgelaufenen Quartal haben sich die Frühphaseninvestitionen im Vergleich zum Vorjahresquartal fast verdoppelt. Die Anzahl der Series-A und Series-B Deals macht mehr als die Hälfte der Transaktionen im dritten Quartal aus. Mittelzufluss noch vor der Early-Stage-Phase erreichten hingegen mit 19 Prozent den niedrigsten Stand seit dem zweiten Quartal 2020.

Michael Klüttgens, WTW

„Die Steigerung der Investitionen in immer neue Höhen bedeutet gleichwohl nicht, dass immer mehr Insurtechs profitieren“, erklärt Winter. „Die weltweiten Finanzierungsaktivitäten der letzten Dekade konzentrierten sich nur auf wenige Empfänger.“ So entfielen im Rekordquartal Q2/2021 allein 3,3 Milliarden Dollar auf lediglich 0,5 Prozent der weltweiten Insurtechs. Weitere 1,5 Milliarden Dollar wurden auf 147 Start-ups verteilt. Zwei der drei größten Finanzierungen des dritten Quartals betrafen Insurtechs aus dem Segment Cyber Security.

„Die Investitionen fließen gerade in die Insurtechs, die sich mit dem Management von Emerging Risks beschäftigen“, so Klüttgens. „Dazu gehören insbesondere der Klimawandel und Cyber, die die wohl einflussreichsten Risiken in den kommenden zwei bis drei Jahrzehnten darstellen. Sie erfordern einen Wandel auf allen Ebenen – politisch, gesellschaftlich, ökonomisch – und stellen damit auch die aktuellen Modelle, Pricing- und Produktansätze der Versicherungsbranche vor große Herausforderungen.“