Deutsche und amerikanische Start-ups in der Versicherungsbranche weisen markante Unterschiede, aber auch interessante Parallelen auf. Doch wo liegen sie: in der Arbeitsweise, der Unternehmenskultur, der Motivation oder vor allem in den Geschäftsmodellen? Vor meiner Zeit bei Hepster war ich zwei Jahre in führender Position bei einem Insurtech für das Thema Mietkautionsversicherung in den USA tätig. Durch meine gesammelten Erfahrungen kann ich somit beide Systeme gut miteinander vergleichen und einen Einblick geben, was diese noch voneinander lernen können.

AnneLi Meisel, Quelle hepster

Wachstumstempo und Investorenabhängigkeit



Im Bereich der Mietkautionsversicherung habe ich zunächst in New York im „Partner Success“ gearbeitet und anschließend das „Revenue Operations Team“ geleitet. In dieser Zeit habe ich die Entwicklung des Unternehmens von 25 auf mehr als 300 Mitarbeiter miterlebt. Den wohl größten generellen Unterschied zu deutschen Start-ups würde ich in Bedeutung, Grad und Tempo von Wachstum ausmachen. Finanzierungsrunden mit hohen Millionenbeträgen sind dort eher möglich.

Der deutsche Markt ist mitunter langsamer, aber dafür auch konstanter. Auch bei Hepster erlebe ich eine konstante Wachstumsentwicklung. Um profitabel zu sein, setzt man hierzulande mehr auf nachhaltiges Wirtschaften. In den USA ist Wachstum oft exponentiell, jedoch sind viele Start-ups bis zum Börsengang unterm Strich nicht profitabel; etwas, das in Deutschland schneller angestrebt wird. Expansion steht in Amerika im Vordergrund, oft um jeden Preis, was dann in Corona-Zeiten mit Massenentlassungen seine Schattenseiten zeigte.

Insgesamt sind wir hierzulande weniger abhängig von Investoren, zudem sind die Investments deutlich niedriger. In Amerika gilt denn auch die Sichtweise: „Spend money, to make money”, während man hier eher erstmal den Geldfluss sicherstellen möchte, um anschließend zu mehr Umsatz zu kommen.

Deutschland: mehr Regulierung, weniger Digitalisierung

Ebenfalls ein großer Unterschied, aber wenig überraschend: Die Digitalisierung hängt in Deutschland, aber auch insgesamt in der EU hinterher. Immer noch ist es üblich, Dokumente mit der Post zu versenden, wenn man beispielsweise an die Kommunikation mit einigen Ämtern, Finanzdienstleistern und – bis vor einigen Jahren – auch noch bei Versicherungen denkt. Obendrein herrscht bei uns deutlich mehr Bürokratie – allerdings mit dem Effekt, dass so klare Regeln für Versicherungen existieren. Amerika ist hingegen der, zugespitzt formuliert, weniger regulierte „Wilde Westen“.

Dennoch viele Parallelen

Doch es gibt auch starke Parallelen: die Motivation und Unternehmenskultur. Vibrierende Start-ups gibt es überall. Der Zusammenhalt im Team und der gemeinsame Glaube an die Vision und Mission zeichnen sie gemeinschaftlich aus. Gerade viele junge Menschen finden sich hier eher zu Hause als in einem klassischen Konzern. Das Gefühl und Wissen, etwas zu bewegen und aktiven Anteil an der Erreichung der Ziele und Entwicklung zu haben, sind ebenfalls unschlagbar.

Auch die unternehmerischen Herausforderungen ähneln sich: Abläufe, Skalierbarkeit, Organisation. Es geht stets um die Frage, wie man von 0 auf 100 Prozesse und Strukturen aufbaut und umbaut, um ein hohes Wachstum zu erreichen und gleichzeitig sicherstellt, auf operativer, taktischer und strategischer Ebene hinterherzukommen.

Größere Work-Life-Balance hierzulande



Unterm Strich hat die Work-Life-Balance in Deutschland einen größeren Stellenwert – was sich allerdings nicht negativ auf die Arbeitsmoral auswirkt. Dabei muss man immer auch bedenken, dass in Deutschland ein ganz anderes Arbeitsrecht herrscht. In den USA sind zudem die Mitarbeiter-Benefits, die sogenannten „fluffy perks“ wie etwa die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, Abonnements oder Rabatte wesentlich ausgeprägter. Sie sind zwar auch für deutsche Start-ups und andere Unternehmen nicht untypisch, spielen allerdings nicht so die zentrale Rolle als Teil des Vergütungssystems.

Ebenso versorgen in den USA Arbeitgeber ihre Mitarbeiter als Benefit mit einer Krankenversicherung und verschiedene Einsparmöglichkeiten bei der privaten Altersvorsorge, Gesundheitssparkonten und steuerbegünstigte Finanzkonten. Einiges davon ist in Deutschland gesetzlich vorgegeben und muss nicht extra verhandelt werden.

Starke Unterschiede in den Produktangeboten



Was die Produktportfolios der Anbieter angeht, gibt es fundamentale Unterschiede. In Deutschland werden Versicherungen wie zum Beispiel Rechtschutz-, Privathaftpflicht-, Zahnzusatzversicherung als notwendig gesehen. Insgesamt setzt die Branche historisch hierzulande deutlich mehr auf den Außendienst. In den USA haben digital getriebene Vertriebsprozesse ein viel stärkeres Gewicht – vielleicht rein aus der Tatsache der Größe des Landes. Der Trend im Vertrieb steuert allerdings auch in Deutschland in diese Richtung.

In den USA sind Themen wie das Dienstrad- und Elektronikleasing, einfach aufgrund des geringeren beziehungsweise (noch) fehlenden Marktes, weniger im Fokus. Dafür sind Kfz und Kreislaufwirtschaft dort ein großes Thema. Die Akzeptanz etwa für optionale Angebote wie Garantieverlängerungen und Reiseversicherungen sind dort ebenfalls höher, ebenso für Betriebshaftpflichtversicherungen und Versicherungen für Eigentümer und Mieter.

Psychologische Vertriebsmethoden in den USA ausgeprägter

Mein persönliches Fazit: Unternehmensstrukturen, Prozesse, Strategien unterscheiden sich von Land zu Land. In den USA beschäftigen sich Insurtechs besonders mit schnellerem Geld, höherem Wachstumsdruck für Start-ups, weniger mit der Regulation sowohl im Versicherungs- als auch im Arbeitsrecht. Ebenso sind in den USA psychologische Vertriebsmethoden viel ausgeprägter. Großgeschrieben in Deutschland wird dafür das Thema Sicherheit sowohl für Investoren, als auch Unternehmen und Mitarbeiter. Die grundlegenden Strategien sind jedoch ähnlich. Was hier funktioniert, funktioniert auch dort und andersrum.



Über die Autorin



AnneLi Meisel ist „Head of B2B Partnerships“ beim Insurtech Hepster in Rostock. Ihre berufliche Laufbahn fing in Shanghai an, nach Zwischenstationen in New York und Austin kam sie schließlich 2022 zu Hepster. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und bietet Kunden ein Ökosystem zur Integration von Versicherungen (Embedded Insurance) in eigene Online-Angebote.