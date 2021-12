Insurtechs Get Safe kooperiert mit Direktbank 1822direkt

Durch die Kooperation sollen Kunden der 1822direkt Zugriff auf den digitalen Versicherungsmanager von Get Safe bekommen. Sie können dann nicht nur ihren Kontostand checken und Geld überweisen, sondern auch den eigenen Versicherungsschutz digital verwalten und Schäden melden.„Das weltweit erste Insurstech zu sein, das eine so umfängliche Integration mit einem Finanzdienstleister realisiert, ist ein tolles Signal”, sagt Christian Wiens, Gründer und Geschäftsführer von Get Safe.