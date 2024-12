Wenn Arroganz auf Realität trifft, ist der Aufprall meist spektakulär. Man frage nur bei Intel nach – einst Kaiser des Silicon Valley, heute ein Zaungast, der zusehen muss, wie jüngere, hungrigere Unternehmen die Zügel in die Hand nehmen.

Erinnern Sie sich noch, als Intel gleichbedeutend mit Computing war? Ihre Chips steckten in praktisch jedem Computer, ihr Logo prangte auf jedem PC, und die Vorhersage ihres Mitgründers Gordon Moore über die Verdoppelung der Rechenleistung alle zwei Jahre wurde wie ein Naturgesetz behandelt. Andrew Grove, ebenfalls Mitgründer von Intel, blickte einst als „Man of the Year“ vom Cover des Time-Magazins. Das Unternehmen war nicht nur erfolgreich – es galt als unaufhaltsam. Bis es das nicht mehr war.

Intel ignorierte die Zeichen der Zeit

Das Faszinierende ist nicht nur Intels Fall – es ist die Art und Weise, wie das Unternehmen jede wichtige Wendung verpasste, als das Business zerbröckelte. Während Microsoft, konfrontiert mit denselben tektonischen Verschiebungen im Computing, unter der Leitung von Satya Nadella ab 2014 in Cloud-Computing und KI pivotierte, beharrte Intel darauf, dass die alten Wege sich durchsetzen würden. Sie waren wie der sprichwörtliche General, der den letzten Krieg kämpft – perfektionierte Kavallerietaktiken, während die Panzer am Horizont aufrollten.

Pat Gelsinger, Intels scheidender Firmenchef, versuchte mit einem ambitionierten Plan gegenzusteuern, um Taiwans TSMC in der Chipfertigung herauszufordern. Aber aus amerikanischem Boden gegen asiatische Fertigungskosten zu konkurrieren, ist ein hoffnungsloses Unterfangen gegen die ökonomische Realität.

Pat Gelsinger, mittlerweile Ex-Chef von Intel © Imago Images / Newscom / GDA

Ein Lehrstück für das Silicon Valley

Der Fall sollte der aktuellen Silicon-Valley-Aristokratie zu denken geben. Nvidia sitzt heute auf Intels ehemaligem Thron und sonnt sich im KI-Ruhm. Aber wie lange, bis irgendein Emporkömmling ihre Technologie so veraltet aussehen lässt wie heute Intels? Apple versucht, mit Headsets die iPhone-Magie neu zu entfachen, während Google zusehen muss, wie KI-Chatbots sein Suchmonopol bedrohen.

Die Tech-Branche liebt es, von Disruption zu sprechen, solange sie selbst der Disruptor ist. Aber sobald sich der Wind dreht und sie zu den Etablierten gehören, verschwindet diese Begeisterung für kreative Zerstörung auf mysteriöse Weise.

Die wahre Lektion der Intel-Geschichte liegt vielleicht weniger im spektakulären Abstieg als in der stillen Warnung, die sie enthält. Während im Silicon Valley heute imposante Büros aus Glas und Stahl in die kalifornische Wildnis wachsen, schreitet die technologische Revolution mit unverminderter Geschwindigkeit voran. Die Frage ist nicht, ob die nächste Wende kommt – sondern wer sie erkennt und wer sie verschläft.

Intel hatte einst mit Moore's Law die atemberaubende Geschwindigkeit des technologischen Wandels perfekt beschrieben. Dass ausgerechnet sie selbst von diesem Wandel überrollt wurden, ist eine Erinnerung daran, dass im Tech-Business von heute Demut vielleicht die unterschätzteste Tugend ist.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.