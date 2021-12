Intelligent Recommendations legt Aktienfonds zum Mitmachen auf

Mit „Intelligent Recommendations" rief Corvin Schmoller vor etwa vier Jahren eine Online-Empfehlungsplattform ins Leben , die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema kollektive Intelligenz basiert. Auf der Online-Plattform können alle registrierten User ihre Empfehlungen abgeben, die anschließend gefiltert und ausgewertet werden. Dadurch entstehen kollektive Empfehlungen zu einzelnen Aktien und Fonds. Des Weiteren stellen die Plattform-Betreiber Muster-Depots für Ihre Mitglieder zusammen, die nach Risikobereitschaft unterteilt sind. Mit Erfolg: Laut Schmoller konnte „Intelligent Recommendations“ den Dax und den MSCI World um 20 bis 50 Prozentpunkte schlagen.Nun will Schmoller dieses Konzept in Form eines globalen Aktienfonds umsetzen. Der Fonds soll in die Werte weltbekannter Indizes investieren. Im Einzelnen handelt es sich dabei um Aktien, die im Dax, MDax, TecDax, SDax, Nasdaq, DowJones, SMI, ATX, EuroStoxx 50, FTSE 100, S&P500, Nikkei, HangSeng oder RTSI enthalten sind.Die Investitionsquote beträgt gemittelt 80 Prozent und soll in Zukunft voraussichtlich auf bis zu 95 Prozent erhöht werden.Zusätzlich plant Schmoller eine Absicherungsstrategie ein. So hat der Fonds die Möglichkeit, in Abschwungphasen mit einem geringen Depotanteil Dax-Futures zu verkaufen. Dadurch soll er auch von fallenden Kursen profitieren können.Der Start des Fonds ist für den Sommer 2013 geplant. Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an [email protected]