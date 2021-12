Intelligente Systeme und Energiesparmaßnahmen So können Immobilien-Besitzer ihre Objekte aufwerten

Nicht nur die Energieeffizienz ist rentabel, auch das Einsetzen der neuesten Technologien und die Vernetzung der Häuser halten seit Jahren Einzug in die Immobilienwelt, denn sie sind die Zukunftsmusik der Immobilienwirtschaft. Intelligente Systeme bedeutet eine vollständige Steuerung der Häuser über zentrale Elemente, Smartphones und Tablets, welche zum einen die Energieeffizienz erhöhen und zum anderen für mehr Sicherheit und Wohnkomfort sorgen können. Unter das-intelligente-zuhause.de können Hausbesitzer selbst testen, welche Maßnahmen und Möglichkeiten es bereits in den eigenen Räumen gibt und wie sich die Vernetzung auf die Wohnumstände und den finanziellen Rahmen auswirken. Unter anderem hilft die Vernetzung der Systeme dabei, den Stromverbrauch besser zu regulieren, indem beispielsweise die Spülmaschine dank intelligenter Verbindungen erst in der Nacht läuft, wenn der Strompreis gesunken ist oder indem die intelligente Wärmeregulierung erkennt, wie viele Personen sich in welchen Räumen aufhalten und wo ein größerer oder kleinerer Energiebedarf besteht. Diese Optionen richten sich nach immer effizienteren Lebensrealitäten und sind als Investitionsobjekte sehr begehrt. Wer seine Immobilie hochrüstet, kann auch in Zukunft hohe Verkaufspreise verlangen und bei der Anschaffung eigener Energiesysteme wie Solarzellen, Erdwärme oder Kraft-Wärme-Kopplung ist sogar ein Einspeisen in das Netz möglich.Einen Einblick in die Welt der Smart Homes liefert dieser Bericht. Ein Wintergarten gehört noch nicht zu der Grundausstattung vieler Eigentumswohnungen oder Ein- und Mehrfamilienhäusern, doch der Komfort, die hochwertigen Einrichtungen und das Luxusobjekt sind für Investoren ein Plus am Objekt. Der Wert einer Immobilie steigt schließlich auch mit den Quadratmetern, auch wenn unbeheizte Wintergärten dabei nur zur Hälfte berechnet werden dürfen. Vorsicht ist bei einem Anbau jedoch geboten, denn da ein Wintergarten die Gebäudeoptik verändert, muss das Bauamt diese Änderungen genehmigen und auch die Wohnrealität innerhalb der Nachbarschaft berücksichtigen. Deshalb ist es ratsam, sich in der Gegend umzusehen und ähnliche Objekte zu suchen, damit ein Vergleichswert entstehen kann. Quelle: AWA 2015 Hierbei erweist sich das architektonische Gespür für Trends und den Geist der Zeit als besonders wertvoll, denn nicht alle Strukturen und Anbauten gefallen potentiellen Käufern, welche entsprechend auch nicht die gewünschten Aufschläge zahlen würden. Wer Wohnimmobilien in guter Lage besitzt, sollte neben der Energieeffizienz auf hochwertige Inneneinrichtungen, Dekorationen und Prestigeobjekte wie etwa Saunas, Pools oder ausgebaute Kellerräume achten. Bis zu 30 Prozent lässt sich dadurch der Wert der Immobilie erneut steigern, denn gerade bei begehrten Objekten ist eine hochpreisige Einrichtung für viele Investoren und Käufer sehr interessant. Das Grundstück mit großer, gepflegter Gartenanlage mit einem Pool zu versehen, lockt besonders Investoren, die ein Auge auf den hochpreisigen Markt geworfen haben. Ob großflächiger Pool im Garten oder kleinerer Whirlpool auf der Terrasse – die hohen Investitionskosten lassen sich schnell wieder herausholen, wenn Ambiente und Einrichtung den Wert der Immobilie um weitere Prozentpunkte erhöhen.Energiereduzierung und ihre Gewinnung sind zwar die wichtigsten Stichpunkte zur Steigerung der Immobilienwerte, doch in Zukunft wird sich vor allem auch das ökologische und nachhaltige Wohnen auf dem Immobilienmarkt verbreiten. Viele Menschen träumen von einer gesunden und klimafreundlichen Umgebung und wollen dabei gleichzeitig so wenig umweltschädliche Baustoffe und Baumaßnahmen einsetzen, wie es möglich ist. Naturbaustoffe und natürliches Bauen können den Immobilienwert steigern, denn die Unabhängigkeit von den Energiesystemen ist ein großes Plus auf Konto und Lebensqualität. Beispielsweise gibt es in Schweden geradezu ökologische Musterstädte wie Växjö in Smaland, die grünste Stadt Europas. Seit 1993 ist dort der CO2-Ausstoß um 50 Prozent gesunken, die Haushalte sind an Biomassekraftwerke angeschlossen, das mit Holzhackschnitzeln bedient wird. Passivhäuser sind der Standard und die Biogasanlage der Stadt nutzt Essensreste für Biogas und Schlacke für die Düngung. Seit 2010 steigen die Immobilienpreise in Schweden um rund 10 Prozent.In Deutschland sind es vor allem Begrünungen in Großstädten , welche eine Wertsteigerung von Objekt und Grundstück beinhalten, denn der eigene Garten und die großzügige Parkanlage in der Nähe sind ausschlaggebend für den Kauf einer Immobilie und können bei guter Pflege und passender Lage zu hohen Investitionskosten führen. Gerade deshalb sollten Immobilienbesitzer auf Grünanlagen und ökologische und gesunde Bauweise setzen, denn diese Themen werden in der Technisierung der Welt und der Städte weiter auf der Agenda stehen.