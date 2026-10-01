Die Inter Versicherungsgruppe hat die Leitung ihres Maklervertriebs Nord neu besetzt. Der Nachfolger von Ingo Ternes kommt aus dem Umfeld von Vergleichsportalen und Insurtechs.

Ingo Ternes hat die Inter Versicherungsgruppe verlassen. Die Trennung sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt, so der Versicherer. Ternes Nachfolger ist Janis Bartels. Der 36-Jährige übernimmt die Leitung des Maklervertriebs Nord zum 1. Oktober 2026.

Bartels führt ein zehnköpfiges Team, das Makler, Pools und Vertriebe in Norddeutschland betreut. Er berichtet an Fabian Ober, Bereichsleiter der Makler-Organisation.

Zuletzt war Bartels als Direktor Vertrieb Versicherungen (Director Sales Insurance) beim Vergleichsportal Verivox tätig. Davor hatte er laut Inter Führungspositionen bei Check24, Wefox, der Landeskrankenhilfe (LKH) und Clark inne.

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Führungsteam der Makler-Organisation neu aufgestellt

Mit der Personalie ist die Neuordnung der Führungsebene im Inter-Maklervertrieb vorerst abgeschlossen. Fabian Ober verantwortet den Bereich seit Januar 2026. Er kam von der Versicherungskammer Maklermanagement und folgte auf Andreas Bahr.

Seit August leitet Nadine Schmidhuber, zuletzt bei der Universa tätig, die Makler-Region Süd und führt dort ebenfalls ein zehnköpfiges Team. Ihr Vorgänger Andreas Krüger übernahm innerhalb der Makler-Organisation eine andere Aufgabe.

Laut Inter ist der Maklermarkt ein wichtiger Hebel für die Wachstumsziele des Unternehmens. Über bestehende Partner und die Anbindung neuer Vermittler will der Versicherer das Neugeschäft in den Sparten Kranken, Leben und Komposit ausbauen. Außerdem will sich die Inter als Partner für Bestandsübernahmen positionieren.

Die Inter Versicherungsgruppe hat ihren Sitz in Mannheim. Sie beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 1.600 Mitarbeiter, davon rund 950 am Unternehmenssitz.