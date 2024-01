Inter mit neuem Bereichsleiter Maklervertrieb

Andreas Bahr übernimmt zum 1. Februar die Leitung des Vertriebsbereich Makler und ungebundene Vermittler bei der Inter Versicherungsgruppe in Mannheim. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an den Vertriebsvorstand Michael Schillinger.

Ex-Vertriebsdirektor bei BCA

Der 51-jährige Diplom-Wirtschaftspädagoge war zuletzt seit August 2022 als Vertriebsdirektor für den Maklerpool BCA tätig. Zuvor verantwortete er, ebenfalls als Vertriebsdirektor, zwei Jahre die Kooperationen der Deutschen Familienversicherung. Davor war Bahr knapp 18 Jahre bei der Helvetia Versicherung Deutschland aktiv, zuletzt als Gruppenleiter Ausschließlichkeits- und Kooperationsvertrieb.

Neben Vertriebsvorstand Schillinger gehören Sven Koryciorz und Roberto Svenda dem Inter-Vorstand an. Svenda wurde im Sommer 2023 zum Vorstandssprecher der Inter ernannt. In dieser Funktion verantwortet er neben der Unternehmenspolitik auch die Bereiche Antrag, Bestand, Leistung, Zentrales Eingangs- und Servicemanagement, Datenverarbeitung, Kapitalanlagen, Compliance sowie Organisationsentwicklung. Koryciorz ist im Inter-Vorstand für die Bereiche Mathematik, Rechnungswesen, Zentrales In- und Exkasso, Rückversicherung, Unternehmensplanung, zentrales Controlling und Risikomanagement zuständig.