Nach knapp zwei Jahren verlässt Andreas Bahr die Inter Versicherungsgruppe. Sein Nachfolger Fabian Ober kommt von der Versicherungskammer.

Fabian Ober: Der bisherige Leiter Maklervertrieb Norddeutschland bei der Versicherungskammer wechselt zur Inter Versicherungsgruppe.

Zum 1. Januar 2026 übernimmt Fabian Ober die Leitung des Bereichs Maklervertrieb bei der Inter Versicherungsgruppe. Der 46-Jährige folgt auf Andreas Bahr, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Bahr hatte die Position erst im Februar 2024 übernommen, nachdem er zuvor als Vertriebsdirektor beim Maklerpool BCA tätig war. Davor arbeitete der Diplom-Wirtschaftspädagoge in leitenden Funktionen bei der Deutschen Familienversicherung und der Helvetia Versicherung. Bei der Inter berichtete er direkt an den Vertriebsvorstand – zunächst an Michael Schillinger, der im Oktober 2024 aus gesundheitlichen Gründen nach über 35 Jahren ausschied, später an dessen Nachfolger Günther Blaich.

Erfahrung aus Kranken- und Kompositgeschäft

Ober bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Führungspositionen im Maklermarkt mit. Zuletzt leitete er den Maklervertrieb Norddeutschland bei der Gesellschaft Versicherungskammer Maklermanagement.

Weitere Karrierestationen führten ihn zur Allianz Private Krankenversicherung und zur Central Krankenversicherung, wo er für die strategische Betreuung von Makler- und Pool-Partnern sowie für die Steuerung der Vertriebsnetze verantwortlich war.

„Die Neubesetzung passt hervorragend zu unserer strategischen Ausrichtung und unserem Anspruch, Maklern, Pools und Verbünden ein verlässlicher und kompetenter Begleiter zu sein“, sagt Günther Blaich, Vorstand Vertrieb und Marketing der Inter Versicherungsgruppe.

Blaich selbst war erst im Mai 2025 als Vertriebsvorstand zur Inter gekommen, nachdem das Insurtech Wefox sein Deutschlandgeschäft aufgegeben hatte.