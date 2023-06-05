Neuer Sprecher der Vorstände Inter Versicherungsgruppe: Roberto Svenda wird Nachfolger von Michael Solf

Die Inter Versicherungsgruppe baut ihre Vorstände um: Das ab sofort nur noch dreiköpfige Führungsgremium der Mannheimer vertritt zukünftig Roberto Svenda nach außen. Er folgt bei dem Konzern ab Juli auf Michael Solf, der nach Unternehmensangaben bereits von seinen Aufgaben für freigestellt wurde.

Michael Solf und Roberto Svenda (r.): Die Aufsichtsräte der Inter Versicherungsgruppe haben Roberto Svenda zum neuen Sprecher des Vorstands berufen. Er folgt bei den Mannheimern auf Michael Solf.

Kurzfristiger Stabwechsel in den Vorständen der Inter: „Michael Solf wurde zum 1. Juni von seinen Aufgaben freigestellt“, teilte die Versicherungsgruppe aus Mannheim in der vorigen Woche kurz und bündig mit. „Der Aufsichtsrat dankt Dr. Solf für seine Tätigkeit und wünscht ihm alles Gute.“

Der promovierte Physiker ist seit 2002 in der Versicherungsbranche tätig. Er arbeitete bei der Munich Re, Athene Lebensversicherung und der SV Sparkassenversicherung, wo er das Management der konzernweiten Kapitalanlagen leitete. Seit 2019 war er dann Sprecher des Inter-Vorstands.

In diesem Amt ersetzte Michael Solf, der seit Juni 2019 auch Vorstandsmitglied der Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei ist, Matthias Kreibich, der in den Vorstand des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands (BGV) wechselte.

Roberto Svenda folgt auf Michael Solf

Solfs Nachfolger ist Roberto Svenda berufen. Ab Juli verantwortete er neben der Unternehmenspolitik auch die Bereiche Antrag, Bestand, Leistung, Zentrales Eingangs- und Servicemanagement, Datenverarbeitung, Kapitalanlagen, Compliance sowie Organisationsentwicklung.

Svenda ist seit 1991 für die Inter tätig. Nach verschiedenen Stationen innerhalb der Versicherungsgruppe wurde er 2014 Mitglied des Vorstands. In dem zukünftig von Svenda moderierten Führungsgremium sitzen weiterhin Sven Koryciorz und Michael Schillinger.

Koryciorz kam 2020 als viertes Vorstandsmitglied hinzu, um die Bereiche Mathematik, Rechnungswesen, Zentrales In- und Exkasso, Rückversicherung, Unternehmensplanung, zentrales Controlling und Risikomanagement sowie Zentrale Dienste zu verantworten.

Schillinger hingegen ist zuständig für die Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing, Unternehmenskommunikation, Personal und Recht. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann studierte Schillinger BWL und arbeitete in verschiedenen Positionen im Vertrieb der Inter.