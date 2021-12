Interaktive Karte Baufinanzierung: So lange binden sich die Deutschen

Immobilienkäufer können sich gegen einen Aufpreis die derzeit historisch günstigen Zinsen für die Zukunft sichern. Bei der konkreten Höhe der „Zinsbindung“ zeigen sich je nach Region in Deutschland allerdings große Unterschiede.

Im bundesweiten Durchschnitt ist die Zinsbindung für Immobiliendarlehen in den vergangenen fünf Jahren von durchschnittlich 11,8 Jahre auf 13,1 Jahre in 2016 gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Interhyp. Der Kreditvermittler für Immobilienfinanzierungen untersuchte mehr als 65.000 Finanzierungsfälle aus 20 Städten zwischen 2010 und 2016.

Die Zinsbindung gibt an, für welchen Zeitraum die Zinskonditionen eines Darlehens festgeschrieben sind. Lange Bindungen sind etwas teurer, geben dem Kreditnehmer aber mehr Planungssicherheit.

In der Interhyp-Analyse zeigten sich deutliche regionale Unterschiede: So zurren Bremer ihre Zinsen beim Immobilienkredit knapp über 15 Jahre fest, Leipziger lediglich 11,57 Jahre. Hamburg liegt in Sachen Zinsfestschreibung zusammen mit Hannover, Dortmund, Bochum und Nürnberg im oberen Mittelfeld.