Weltweit Das sind die 12 wertvollsten Finanz- und Versicherungsmarken
Apple, Microsoft, Amazon: Das sind laut Interbrand die wertvollsten Marken weltweit. Die Markenberatung hat in ihrem jährlichen Bericht „Best Global Brands 2022“ die 100 wertvollsten Marken vorgestellt, ihren Wert berechnet und die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt.
Auch zwölf Versicherer und Finanzdienstleister sind dabei. DAS INVESTMENT hat ein eigenes Ranking erstellt, das lediglich die Finanz- und Versicherungsunternehmen berücksichtigt. Wir zeigen Dir die wertvollsten Marken 2022.
Rang in der Top-100-Liste: 76
Markenwert: 9 Milliarden US-Dollar
Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +11 Prozent
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