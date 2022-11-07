Weltweit Das sind die 12 wertvollsten Finanz- und Versicherungsmarken

Die Markenberatung Interbrand krönt jährlich die 100 wertvollsten Marken weltweit. Diese 12 Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche waren 2022 dabei.

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Apple, Microsoft, Amazon: Das sind laut Interbrand die wertvollsten Marken weltweit. Die Markenberatung hat in ihrem jährlichen Bericht „Best Global Brands 2022“ die 100 wertvollsten Marken vorgestellt, ihren Wert berechnet und die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt.

Auch zwölf Versicherer und Finanzdienstleister sind dabei. DAS INVESTMENT hat ein eigenes Ranking erstellt, das lediglich die Finanz- und Versicherungsunternehmen berücksichtigt. Wir zeigen Dir die wertvollsten Marken 2022.

Platz 12: Santander 1 / 12 Eine Filiale von Santander in Warschau: Das Unternehmen wurde 1957 gegründet. Bildquelle: Imago Images / Zuma Wire