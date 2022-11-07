Weltweit Das sind die 12 wertvollsten Finanz- und Versicherungsmarken

Apple, Microsoft, Amazon: Das sind laut Interbrand die wertvollsten Marken weltweit. Die Markenberatung hat in ihrem jährlichen Bericht „Best Global Brands 2022“ die 100 wertvollsten Marken vorgestellt, ihren Wert berechnet und die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt.

 

 

Auch zwölf Versicherer und Finanzdienstleister sind dabei. DAS INVESTMENT hat ein eigenes Ranking erstellt, das lediglich die Finanz- und Versicherungsunternehmen berücksichtigt. Wir zeigen Dir die wertvollsten Marken 2022.

Platz 12: Santander
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Eine Santander-Filiale in Warschau | © Imago Images / Zuma Wire
Eine Filiale von Santander in Warschau: Das Unternehmen wurde 1957 gegründet. Bildquelle: Imago Images / Zuma Wire

Rang in der Top-100-Liste: 76

Markenwert: 9 Milliarden US-Dollar

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: +11 Prozent