Intercash wird Short Term Bond DJE benennt Fonds um

Der Rentenfonds DJE Intercash heißt seit dem 1. März DJE Short Term Bond (ISIN: LU0159549814). Da der Investitionsschwerpunkt vorwiegend auf Anleihen, etwa Unternehmens-, Staatsanleihen und Pfandbriefe, in Euro mit kürzeren Laufzeiten liege, entspreche der neue Name besser dem Anlagekonzept, so die Mitteilung.

Die Manager des 336 Millionen Euro schweren Portfolios bleiben Unternehmensgründer Jens Ehrhardt und Michael Schorpp. Die in Pullach ansässige DJE Kapital verwaltet nach eigenen Angaben aktuell 12,1 Milliarden Euro für ihre Kunden.