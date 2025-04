Manche Menschen sehen die Entwicklung der Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsbranche als Gartner Hype Cycle, bei dem wir nun im „Tal der Enttäuschung“ angekommen seien. Sehen Sie das auch so?

Auf der anderen Seite darf diese Herausforderung nicht dazu führen, dass das Thema Nachhaltigkeit zurückgestellt wird. Es ist vielmehr ein Zeichen dafür, dass es im Markt und in der Beratung noch Aufklärungsarbeit zu leisten gibt. Die Finanzberatung muss nicht nur ESG-Produkte anbieten, sondern auch den Kunden verständlich machen, was hinter den Kriterien steckt und wie diese seine persönlichen Werte und Ziele widerspiegeln können. Langfristig gesehen wäre es daher besser, die Abfrage nicht auszusetzen, sondern zu vereinfachen und verständlicher zu gestalten, damit der Kunde aktiv an nachhaltigen Investitionen teilnehmen kann.

Stephan von Heymann: Es ist durchaus verständlich, dass die Abfrage von ESG-Präferenzen für Berater und Kunden aktuell eine Herausforderung darstellen kann. Die ESG-Kriterien sind vielschichtig und umfassen eine breite Palette von Themen – von Umweltschutz über soziale Verantwortung bis hin zu guter Unternehmensführung. Für viele Kunden ist es möglicherweise schwierig, diese Kriterien in einer Form zu verstehen, die für die Auswahl von Finanzprodukten praktisch umsetzbar ist. Wenn der Kunde zudem noch wenig Vorwissen in Bezug auf nachhaltige Investitionen hat, kann es zu Verwirrung und Frustration kommen.

Von Heymann: Absolut nicht. Denn Nachhaltigkeit ist genau genommen kein Trend, keine Produktinnovation und kein Marketinginstrument. Daher kann ich mit dieser Sichtweise nichts anfangen. Nachhaltigkeit ist eine Notwendigkeit, um in einer lebenswerten Zukunft existieren zu können und dies auch kommenden Generationen noch zu ermöglichen. Wer denkt, er sollte grüne Versicherungs- und Anlageprodukte entwickeln, um einen neuen Markt zu erschließen, der ist gleich am Anfang schon falsch abgebogen und meint es mit der Nachhaltigkeit nicht wirklich ernst.

Von Heymann: Natürlich lässt sich wirtschaftlicher Erfolg mit dem Verkauf nachhaltiger Produkte verbinden, nur sollte nicht das Umsatzinteresse, sondern das Interesse an einer besseren Welt der Antrieb sein. Wer sich die ESG-Kriterien einmal anschaut, begreift schnell, worum es geht. Immer mehr Menschen erkennen, dass Nachhaltigkeit keine grüne Spinnerei, sondern auch aus ganz konservativen Gesichtspunkten eine langfristige Notwendigkeit ist. Mein Opa war sehr konservativ, aber selbst er wusste, dass man die Umwelt mit Respekt behandeln muss.

Wie hoch ist der Anteil der Kunden, die tatsächlich nachhaltige Versicherungen wählen?

Von Heymann: Wir haben es nicht mit Endkunden zu tun, unsere Kunden sind die Versicherungsmakler. Jedoch verzeichnen wir unter den Maklern einen deutlichen Zuwachs an Interesse, was nachhaltige Versicherungslösungen angeht.

Bei welchen Sachversicherungen ist Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht besonders weit verbreitet und in welcher Form?

Von Heymann: Die meisten Berührungspunkte hat wohl derzeit die Hausratversicherung. Denn da ist es auch für den Versicherer sehr einfach nachhaltige Mehrleistungen zu formulieren. Ich möchte dies am Beispiel der Produkte von „Bessergrün“ fest machen. Hier gibt es in der Hausratversicherung zum Beispiel die Punkte:

Mehrkosten Wiederbeschaffung von Haushaltsgeräten in der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren höchsten Effizienzklasse bis zu 60 Prozent

Mehrkosten Wiederbeschaffung oder Reparatur von nachhaltig gefertigtem Hausrat (z.B. Mobiliar) bis zu 50 Prozent

Taschendiebstahl während Nutzung des ÖPNV bis 2.000 Euro

Sturm- und Hagelschäden an Erntegut auf eigenem Grundstück bis 250 Euro

Für alle Sparten, also auch bei PHV, Unfall, Wohngebäude und so weiter gilt:

100 Prozent nachhaltige Kapitalanlage der Versicherungsbeiträge.

Keine Anlagen in Kohle- und Atomstrom und Rüstungsgüter. Stattdessen: Klimaschutz, erneuerbare Energie, Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität, ökologischer Landbau, umweltschonende Produktionsmethoden, Berücksichtigung der ILO Kernarbeitsnormen für eine faire und gleichberechtigte Arbeitswelt, und vieles mehr.

Für jeden vermittelten Versicherungsvertrag wir ein Baum gepflanzt.

Welche dieser Angebote kommen bei den Kunden am besten an?

Von Heymann: Unsere Makler bevorzugen bisher vor allem die Sparten Hausrat, Privathaftpflicht und Tierhalterhaftpflicht. Besonders geschätzt wird die Möglichkeit, sich im Bereich Hausratversicherung nach Schaden für den Ersatz durch teurere Geräte mit hoher Energieeffizienz entscheiden zu können.

Vor drei Jahren erklärte Silke Stremlau, damals Hannoversche-Kassen-Vorständin, im Interview mit DAS INVESTMENT, dass die Auffassung, dass Nachhaltigkeit Rendite kostet, grundlegend falsch sei. In Wirklichkeit sei es nämlich genau umgekehrt: Aufgrund der Kosten für Umweltstrafen, Nachjustierung bei neuen regulatorischen Anforderungen und ähnlichen Problemen, die auf Nicht-ESG-konforme Firmen zukommen, seien nachhaltige Firmen deutlich im Plus. Sehen Sie das auch so?

Von Heymann: Ich bin zwar kein Banker, aber diese Erklärung klingt für mich nicht ganz unlogisch. Dennoch wird es meines Erachtens auch unter den nicht ESG-konformen Geldanlagen Renditen geben, die so hoch sind, dass trotz Kosten für derartige Strafen diese Investments noch attraktiv sind. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Nichteinhaltung der ESG-Kriterien zunächst auch wirtschaftliche Vorteile bietet. Es gibt ja zudem ganze Wirtschaftszweige, in denen ESG-Kriterien schlicht nicht erfüllbar sind. Daher ist meines Erachtens das Mindset des Kunden sehr entscheidend. Geht es ihm um maximale Rendite oder um eine auskömmliche Rendite und die Einhaltung der ESG-Standards? Ist zweiteres der Fall, finden sich sicher genügend Anlageformen, die eine attraktive Rendite bieten. Steht die Rendite über allem, wird es eher schwierig.

Auch die Definition von Nachhaltigkeit und ESG lässt zu wünschen übrig. So hat die Vermögensverwaltung der Allianz, Allianz GI, vergangene Woche Rüstungsaktien für nachhaltig erklärt. Was halten Sie davon und von der Begründung, dass sich die Einstellung zum Verteidigungssektor in Europa nach dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine und anderen geopolitischen Entwicklungen grundlegend gewandelt habe?

Von Heymann: Die ESG-Kriterien sind sehr deutlich formuliert: Die Produktion und der Handel mit Waffen gelten als sozial schädlich. Dies deckt sich im Übrigen mit den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals). Man kann natürlich immer seine Grundsätze gewissen Realitäten anpassen, wenn man zum Beispiel der Argumentation folgt, dass Waffen plötzlich dem Frieden dienen. Ich finde diese Betrachtung persönlich jedoch etwas schräg und opportunistisch. Für mich sind Waffen zum Töten gebaut und als ehemaliger Zeitsoldat der Deutschen Marine weiß ich auch sehr genau, wie Waffen funktionieren. Jeder kann natürlich frei entscheiden, ob er Geldanlagen kaufen möchte, die in Rüstung investieren. Diese als nachhaltig zu deklarieren, wäre meines Erachtens aber falsch. Vielleicht dachte die Allianz dabei an den Song „Friedenspanzer“ von der Berliner Rockband „Die Ärzte“? Das hat für mich leider mit der real existierenden Version von Panzern wenig gemein.

Bei einer Umfrage zu diesem Thema in einer Facebook-Vermittlergruppe erklärte ein Vermittler, wer freiwillig in Rüstung investiere, sollte sich auch nicht über einen Einberufungs-/Musterungsbescheid ärgern. Was halten Sie von dieser Aussage sowie von der derzeit diskutierten Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht?

Von Heymann: Dem Gedankensprung von Investitionen in die Rüstung hin zur Akzeptanz eines Einberufungsbescheids möchte ich nicht folgen und möchte dies auch nicht weiter kommentieren. Meine Meinung zur allgemeinen Wehrpflicht dürfte jetzt viele überraschen, denn immerhin war ich selbst acht Jahre als Zeitsoldat bei der Deutschen Marine, davon fünf Jahre an Bord von Kriegsschiffen. Nennt mich einen Nestbeschmutzer, aber der denkende Mensch entwickelt sich und vollzieht gegebenenfalls auch einen Perspektivwandel. In meiner jetzigen Lebensphase ist eine Wehrpflicht für mich zunächst eine Bedrohung für meine Kinder. Das mag egoistisch klingen, aber da kann ich nicht aus meiner Haut. Für meine Söhne wünsche ich mir etwas anderes. Ich müsste es natürlich auch akzeptieren, falls die sich freiwillig melden, was ich jedoch fast ausschließen kann.

Damit möchte ich keinesfalls freiwillig dienstleistende Soldaten angreifen. Ich stehe nach wie vor hinter den Menschen, die sich dazu entschlossen haben, als Soldat ihren Dienst anzutreten und unser Land und uns alle zu verteidigen. Ich finde nur, eine solche Entscheidung, letztendlich auf Leben und Tod, sollte eben auch individuell und freiwillig bleiben. Für mich ist eine Wehrpflicht im Sinne eines Wehrzwangs keine Lösung. Alternativen, zum Beispiel die eines Ersatzdienstes, sollten wie früher toleriert und akzeptiert werden.

Über den Interviewten:



Stephan von Heymann wurde 1974 in Aurich geboren. Nach einer achtjährigen Tätigkeit als Marineunteroffizier begann er seine Karriere in der Assekuranz mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Ergo in Bremen. Er war mehrere Jahre als selbstständiger Versicherungsvermittler in Leipzig tätig, bis er 2014 zu einem Maklerpool nach Berlin wechselte. Er ist Experte bei DAS INVESTMENT Versicherungen und Blogger über die Branche.