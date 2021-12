Internationale Investoren-Umfrage Fondsmanager erwarten einbrechende Weltkonjunktur

Die Hoffnungen internationaler Investoren auf ein stärkeres Wachstum der Weltwirtschaft in den nächsten zwölf Monaten sind in den vergangenen vier Wochen weiter gesunken. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Bank of America Merrill Lynch (BofAML) unter weltweiten Fondsmanagern.