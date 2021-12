Internationale Umfrage Deutsche Großbanken kämpfen mit schlechtem Image

Seit 2012 misst das Züricher Wirtschaftsforschungsinstitut Econcast die Markenstärke der 800 führenden Banken in 63 Ländern. Bei den Befragungen berücksichtigen die Schweizer ausschließlich geschäftsführende Gesellschafter und Vorstände großer Unternehmen.„Im Gegensatz zu Privatkunden, die in der Regel nur über ein privates Girokonto verfügen, nimmt diese Zielgruppe zusätzlich Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen der Banken in Anspruch“, begründet Econcast die Testgruppe. Daher komme dieser Zielgruppe eine besondere Bedeutung zu.Eine der Messgrößen, die von Econcast erhoben wird, um die Markenstärke der Banken zu ermitteln, ist die Reputation. Die Ergebnisse der Reputationsfrage zeigen, dass nur in Deutschland die großen Universalbanken im Verhältnis zu den öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen Banken deutlich schlechter abschneiden.Verglichen mit den Universalbanken bescheinigen mehr als doppelt so viele Unternehmer den öffentlichen und genossenschaftlichen Banken eine gute oder sehr gute Reputation. In den übrigen Ländern ist das Verhältnis zwischen den Bankgruppen viel ausgeglichener. In diesen Ländern schneiden die Universalbanken sogar leicht besser ab als die öffentlichen.