In welchem Land gibt es das beste Rentensystem der Welt?

In den Niederlanden gibt es das beste Rentensystem der Welt. Mit einem Gesamt-Score von 84,8 Punkten belegen die Niederländer den ersten Platz im Global Pension Index von Mercer. Die Unternehmensberatung hat die Altersvorsorge in 48 Ländern weltweit verglichen. „Auf das niederländische Rentensystem wirkt sich weiterhin positiv aus, dass es von einer kollektiven leistungsorientierten Struktur zu einem individuelleren beitragsorientierten Ansatz übergegangen ist und das Land über strenge Vorschriften und Unterstützung für künftige Rentenbezieher verfügt“, schreiben die Studienautoren.

Island, Dänemark und Israel erzielen ebenfalls Bestnoten. Allerdings rutscht Island, im Vorjahr noch Gesamtsieger, um einen Platz ab. Israel hingegen steigt in die Top-Riege auf. Somit verfügen diese vier Länder als einzige über ein erstklassiges, robustes Rentensystem, dass ihren Empfängern nachhaltig gute Leistungen bietet.

Beste Rentensysteme im weltweiten Ländervergleich

Wie schneidet Deutschlands Rentensystem im internationalen Vergleich ab?

Das deutsche Rentensystem landet mit einem Gesamt-Score von 67,3 Punkten lediglich auf Platz 20 und damit nur auf der zweitbesten Stufe. Diese bescheinigt dem Altersvorsorgesystem der Bundesrepublik zwar eine solide Struktur mit vielen guten Leistungen, identifiziert aber auch einige Bereiche mit deutlichem Verbesserungspotenzial.

Während Deutschland in fast allen Kriterien gut bis sehr gut abschneidet, ist das Ergebnis in puncto Nachhaltigkeit weit unterdurchschnittlich. Nachhaltigkeit ist im Index gleichbedeutend damit, ob ein Rentensystem auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann. Hier besteht also dringender Nachholbedarf.

Die umlagefinanzierte Altersvorsorge gerät immer stärker unter Druck. Daher gibt es vermehrt Vorschläge, das Rentenalter auf 70 Jahre anzuheben. Die Mehrheit der Bürger hierzulande spricht sich allerdings gegen eine Rente mit 70 aus.

Welches Rentensystem hat Deutschland?

Das deutsche Rentensystem ist ein einkommensbezogenes Umlagesystem. Die Berechnung der Renten basiert auf einer Anzahl der im Laufe des Berufslebens erworbenen Rentenpunkte. Reicht die individuelle Altersvorsorge aus allen Einkommensquellen nicht aus, stehen zusätzliche bedarfsabhängige Leistungen zur Verfügung.

Geregeltes Renteneintrittsalter Deutschland: 65,7 Jahre Tatsächliches Renteneintrittsalter Deutschland: 63,1 Jahre (Männer), 63,2 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 70,2%

Rente in anderen Ländern

Während das Rentensystem der Schweiz mit einem Gesamt-Score von 71,5 Punkten auf Platz 12 knapp die Top-10 verpasst, landet Österreich mit 53,4 Punkten nur auf Rang 40. Damit steht der deutsche Nachbar nur auf der dritten Stufe. Genauso wie das Rentensystem der USA (60,4 Punkte, Platz 29), das zwar einige gute Funktionen bietet, aber auch einige hohe Risiken und Defizite offenbart, die behoben werden müssen, damit das System langfristig funktionieren kann.

In welchem Land gibt es die höchste Rente?

Die höchste Rente gemessen am Vorruhestandseinkommen gibt es laut Auswertung der OECD von 2023 in der Türkei. Dort erhält man als Durchschnittsverdiener nach Eintritt in die Rente 103,3% vom zuvor erzielten Nettoeinkommen.



Renteneintrittsalter im Vergleich

Laut dem aktuellen OECD-Report planen viele Länder eine schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters. In 23 von 38 OECD-Ländern wird das normale Renteneintrittsalter ansteigen, wobei der Durchschnitt für Männer bei 66,3 Jahren und für Frauen bei 65,8 Jahren liegen wird.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten die 10 besten Rentensysteme der Welt im Detail. Wie hoch ist das festgelegte Renteneintrittsalter und wann gehen Männer und Frauen tatsächlich in Rente? Wie hoch ist die Rente im Vergleich zum Einkommen? Was machen die weltweit besten Rentensysteme anders als das Deutsche?

Platz 10: Schweden

Mercer Global Pension Index Score: 74,3

Schwedischer Sonnenuntergang am See: Die Skandinavier erreichen Platz 10 in der globalen Renten

Geregeltes Renteneintrittsalter Schweden: 65 Jahre Tatsächliches Renteneintrittsalter Schweden: 65,8 Jahre (Männer), 64,9 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 56,2%

Die schwedische Altersrente besteht aus einem umlagefinanzierten fiktiven Kontensystem und einer obligatorischen kapitalgedeckten beitragsorientierten Rente sowie einer einkommensabhängigen leistungsorientierten Rentenaufstockung.

Das Gesamtsystem befindet sich im Übergang von einem Umlageverfahren zu einem kapitalgedeckten Ansatz.

Außerdem haben betriebliche Vorsorgepläne mit leistungsorientierten und beitragsorientierten Elementen eine breite Abdeckung.

Platz 9: Chile

Mercer Global Pension Index Score: 74,9

Geregeltes Renteneintrittsalter: 65 Jahre für Männer und 60 Jahre für Frauen Tatsächliches Renteneintrittsalter: 68,8 Jahre (Männer) und 67,0 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 41,5%

Platz 8: Norwegen

Mercer Global Pension Index Score: 75,2

Geregeltes Renteneintrittsalter: 67 Jahre Tatsächliches Renteneintrittsalter: 64,9 Jahre (Männer), 63,1 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 55,7%

Das norwegische Rentensystem umfasst eine einkommensbezogene Sozialversicherungsrente mit einer garantierten Mindestrente für Menschen mit wenig oder gar keinem Einkommen sowie obligatorische Betriebsrentenpläne. Viele freiwillige Vereinbarungen bieten zudem weitere Leistungen.

Platz 7: Finnland

Mercer Global Pension Index Score: 75,9

Geregeltes Renteneintrittsalter Finnland: 65 Jahre Tatsächliches Renteneintrittsalter Finnland: 63 Jahre (Männer), 63,6 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 63,2%

Finnlands Rentensystem besteht aus einer einkommensabhängigen staatlichen Grundrente und einer Reihe gesetzlicher einkommensbezogener Systeme.

Platz 6: Australien

Mercer Global Pension Index Score: 76,7

Geregeltes Renteneintrittsalter Australien: 66 Jahre Tatsächliches Renteneintrittsalter Australien: 64,1 Jahre (Männer), 63,3 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 40,5%

Das australische Rentensystem umfasst eine bedürftigkeitsabhängige Altersrente (aus Staatseinnahmen gezahlt); einen obligatorischen Arbeitgeberbeitrag, der in privatwirtschaftliche Vereinbarungen (hauptsächlich DC-Pläne) eingezahlt wird sowie zusätzliche freiwillige Beiträge von Arbeitgebern, Arbeitnehmern oder Selbstständigen, die in privatwirtschaftliche Pläne eingezahlt werden.

Platz 5: Singapur

Mercer Global Pension Index Score: 78,7

Geregeltes Renteneintrittsalter Singapur: 63 Jahre Tatsächliches Renteneintrittsalter Singapur: keine Daten Netto-Rentenersatzquote: 58,6%

Singapurs Renteneinkommenssystem basiert auf dem Central Provident Fund (CPF), der alle erwerbstätigen Einwohner Singapurs abdeckt. Im Rahmen des CPF können einige Leistungen jederzeit für bestimmte Wohn- und Krankheitskosten zurückgezogen werden, während andere Leistungen für den Ruhestand erhalten bleiben. Im Rentenalter muss ein vorgeschriebener Mindestbetrag in Form eines lebenslangen Einkommensstroms (über CPF Life) bezogen werden.

Platz 4: Israel

Mercer Global Pension Index Score: 80,2

Geregeltes Renteneintrittsalter Israel: 67 Jahre (Männer), 62 Jahre (Frauen) Tatsächliches Renteneintrittsalter Israel: 65,4 Jahre (Männer), 64,8 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 68,3%

Das israelische Renteneinkommenssystem umfasst eine staatliche Rente mit einer einkommensabhängigen Zulage und private Renten mit obligatorischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen. Im Jahr 2008 wurden Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenkasse eingeführt.

Platz 3: Dänemark

Mercer Global Pension Index Score: 81,6

Geregeltes Renteneintrittsalter Dänemark: 65,5 Jahre Tatsächliches Renteneintrittsalter Dänemark: 63,8 Jahre (Männer), 63,5 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 84%

Rentensystem besteht aus mehreren Pfeilern. Die Volkspension, die vom Staat hauptsächlich über Steuern finanziert wird, erhält jeder Bürger in gleicher Höhe. Der Grundbetrag liegt laut der Europäischen Kommission bei 6.419 Dänischen Kronen (862 Euro).

Alleinstehende erhalten noch einmal eine Zulage in ähnlicher Höhe, bei Rentnern, die mit einem Partner zusammenleben, beträgt die Zulage etwa die Hälfte. Um den Höchstsatz zu erhalten, müssen Bürger seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens 40 Jahre in Dänemark verbracht haben.

Weitere Pfeiler sind die betriebliche Altersvorsorge, die ab einem bestimmten Einkommen verpflichtend ist, sowie private Versicherungen, die Steuervorteile mit sich bringen.

Das öffentliche Rentensystem ist universell und deckt die gesamte dänische Bevölkerung ab. Der Rentenanspruch wird auf der Grundlage des Wohnsitzes in Dänemark erworben und ist somit nicht von der Zahlung von Beiträgen abhängig. Das gesetzliche Rentenalter beträgt derzeit 67 Jahre und wird im Jahr 2030 auf 68 Jahre angehoben. Danach sind Erhöhungen direkt mit einer Erhöhung der Lebenserwartung verbunden.

Platz 2: Island

Mercer Global Pension Index Score: 83,4

Geregeltes Renteneintrittsalter Island: 67 Jahre Tatsächliches Renteneintrittsalter Island: 66 Jahre (Männer), 63,5 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 59,7%

Die isländische Rente besteht aus einer staatlichen Grundrente (20.100 Euro pro Jahr) und einer Rentenzulage (maximal 5.080 Euro pro Jahr). Beides ist einkommensabhängig. Als dritte Säule ist eine freiwillige private Altersvorsorge möglich.

Alle Erwerbstätigen müssen Mitglied in der Pensionskasse sein und einen bestimmten Prozentsatz ihres Lohns zahlen. Arbeitgeber zahlen für jeden Arbeitnehmer ebenfalls einen Beitrag. Die Versicherung ist für Personen im Alter von 16 bis 70 Jahren obligatorisch.

Das Sozialversicherungssystem garantiert aber jedem eine Mindestrente, auch wenn nur sehr wenig oder nichts in die Rentenkasse eingezahlt wurde.

Das Regelrentenalter liegt bei 67 Jahren. Eine volle Grundrente wird mit 40 Jahren Wohnsitz erworben. Bei kürzeren Aufenthaltszeiten wird die Rente anteilig gekürzt, wobei zwischen dem 16. und 67. Lebensjahr eine Mindestdauer von drei Jahren erforderlich ist.

Die Rentner werden in gleicher Weise wie Arbeitnehmer besteuert und erhalten keine speziellen Vergünstigungen. Sie müssen jedoch keine Sozialabgaben zahlen.

Platz 1: Niederlande

Mercer Global Pension Index Score: 84,8

Geregeltes Renteneintrittsalter Niederlande: 66,3 Jahre Tatsächliches Renteneintrittsalter Niederlande: 63,9 Jahre (Männer), 62,8 Jahre (Frauen) Netto-Rentenersatzquote: 89,2%

In den Niederlanden erhält jeder Bürger vom Staat eine Basisrente, auch wenn er nie Geld in die Rentenkassen eingezahlt hat. Der Staat finanziert diese Rente aus Sozialabgaben der Arbeitnehmer sowie teilweise aus Steuereinnahmen. Der Mindestbeitrag liegt bei 1.200 Euro brutto.

Eine Bedürftigkeitsprüfung gibt es nicht. Für jedes Jahr, das sie in den Niederlanden wohnen oder arbeiten, bauen Bürger einen Anspruch von 2 Prozent auf. Den vollen Satz gibt es folglich nach 50 Jahren.

Arbeitnehmer können als zweite Säule eine Zusatzrente aufbauen. Der Europäischen Kommission zufolge bieten etwa 90 Prozent der Arbeitgeber diese Möglichkeit an. Darüber hinaus gibt es private Vorsorgeangebote.

Ohne die Anhebung des Renteneintrittsalters geht es aber auch in den Niederlanden nicht: Bis zum Jahr 2024 steigt es auf 67 Jahre.