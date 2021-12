Internationaler Vergleich Warum der Dax schwach ist und schwach bleibt

Der Dax ist im internationalen Vergleich in mehrerer Hinsicht unterdurchschnittlich, findet Peter Seppelfricke. In seinem Beitrag erklärt der Geschäftsführer des Datenanbieters Value Investor Research, wie er zu dieser Meinung kommt. Es geht um Forschung, Renditen und den Standort Deutschland.