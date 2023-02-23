Merger-Experte Kai Lucks Internationaler Wettbewerb: Deutschland muss dringend aufholen

Merger-Experte Kai Lucks
Konkurrenzdruck: Deutschland muss dringend aufholen
Wir alle erinnern uns an den Spruch von Angela Merkel, den sie wie ein Mantra immer wieder sagte: „Wir schaffen das.” Ironisch könnte man ergänzen: „…schon irgendwie“. Denn die ehemalige Bundeskanzlerin verpasste uns damit im Grunde nur eine Beruhigungspille. Der Weg war nie klar. Ihre Aussage war so richtig, wie sie auch falsch war. Merkel konnte auf die Kraft der Gesellschaft setzen. Soweit es sich um neue Technologien handelte, konnte sie mit Recht darauf vertrauen, dass deren Vielfalt so groß sein würde, dass immer Wege erschlossen werden können.