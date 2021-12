Interner Wechsel Mikkel Røgild übernimmt als neuer Leiter des Investment Managements bei Jyske Capital

Interner Wechsel an der Spitze des Portfoliomanagements: Mikkel Røgild hat seit dem ersten April den Posten als Chefinvestor bei Jyske Capital übernommen. Der neue Leiter des Investment Managements arbeitet bereits seit dem Jahr 2002 für die Jyske-Bank-Gruppe. Nach seinem schnellen Aufstieg in die Führungsebene mit einem Fokus auf Zinspolitik und Makroanalyse, übernahm Røgild in den vergangenen sieben Jahren bereits Verantwortung im Asset Management, angefangen bei den Investmentprozessen, über Multi-Asset-Strategien, Währungen und dänische Hypothekenanleihen.

„Das Niedrigzinsumfeld ist nach wie vor herausfordernd. Hinzu kommt eine Zukunft, die mit einer ganzen Reihe politischer Unsicherheiten verbunden ist. Für Asset Manager wie Anleger ist daher entscheidend, sich der Herausforderungen bewusst zu sein und gleichzeitig effiziente Investitionsprozesse zu etablieren und die Fähigkeit zu bewahren, durch diese Wolke politischer Verunsicherung nach vorn zu blicken. Was zählt sind robuste Portfolios und die Belohnung eingegangener Risiken. Wie erreicht man Renditen in einem niedrigen Zinsumfeld und welchen Mehrwert können wir in unseren Portfolios schaffen? Diese Fragen werden uns auch in Zukunft weiter beschäftigen“, sagt Mikkel Røgild.

Mikkel Røgilds Vorgänger Flemming Larsen wechselt nach fünf Jahren an der Spitze des Portfoliomanagements in eine neue Position und verantwortet das dänische sowie das internationale Kundengeschäft von Jyske Capital.

Jyske Capital managt derzeit ein Vermögen in Höhe von rund 20 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Zu den Erfolgsprinzipien des Hauses zählen Faktor Investing, Risikomanagement und Teamwork basierte Portfolioentscheidungen.