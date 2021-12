Internos: Kauf der Commerz Real Spezialfondsgesellschaft perfekt

Die Infernos Global Investors hat den Kauf der Commerz Real Spezialfondsgesellschaft (CRS) von der Commerz Real abgeschlossen. Zuvor genehmigte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Übernahme.Durch die Transaktion erhöht sich das von Internos Global Investors verwaltete Immobilienvermögen auf rund 3,8 Milliarden Euro.In der CRS, die zukünftig Internos Spezialfondsgesellschaft heißen wird, sind sieben Fonds gebündelt. Diese haben 68 Immobilien in neun Staaten Zentral- und Westeuropas in ihrem Bestand. Alle Fonds zusammen verwalten ein Gesamtvermögen in Höhe von 1,58 Milliarden Euro. Die meisten Investmentobjekte sind Industrie- und Büroimmobilien in Frankreich und Deutschland.Im Rahmen der Übernahme hat Internos Global Investors auch 17 Mitarbeiter der CRS und der Commerz Real übernommen. Diese werden das von Paul Muno geführte Internos-Team in Frankfurt verstärken.