Beate Krost verlässt den Vorstand der VIG-Tochter Interrisk und geht in den Ruhestand. Ihr Nachfolger Oliver Netz ist im Konzern kein Unbekannter.

Die Interrisk Versicherung und die Interrisk Lebensversicherung, die zur österreichischen Vienna Insurance Group (VIG) gehören, melden Änderungen in ihrem Vorstand. Die Vorständin Beate Krost tritt in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wird zum 1. Januar 2027 Oliver Netz, sofern die Finanzaufsicht Bafin zustimmt. Netz vereint im Vorstand künftig die Funktionen des Chief Operating Officer (COO) und des Chief Information Officer (CIO) und wird damit für Betrieb und IT zuständig sein.

Netz startete seine Laufbahn bei der R+V Versicherung. Danach wechselte er zu Andersen Consulting, dem heutigen Accenture, und anschließend in die DACH-Geschäftsleitung von AIG Europe. Dort war er für Betrieb und Schaden zuständig.

Bei EY war Netz als Partner für die Technologieberatung von Versicherungsunternehmen verantwortlich. Danach arbeitete er als Geschäftsführer Beratung (Managing Director Advisory) beim Softwareunternehmen EPAM. Seit Ende 2025 ist Netz selbstständig. Er unterstützt die Nürnberger Versicherung, die von der VIG übernommen wurde, bei der Einführung der Rechnungslegung nach IFRS.

Christoph Wolf wird Vize-Chef

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Außerdem wurde Vorstand Christoph Wolf mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Ab Januar 2027 besteht der Interrisk-Vorstand damit aus Florian Sallmann (Vorsitzender), Christoph Wolf (stellvertretender Vorsitzender) und Oliver Netz.

Die Interrisk vertreibt Lebens-, Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherungen für Privatkunden ausschließlich über Makler. Nach eigenen Angaben arbeitet der Versicherer mit mehr als 10.000 Vertriebspartnern zusammen und betreut mit rund 170 Beschäftigten ein Beitragsvolumen von über 250 Millionen Euro.