Die InterRisk ist, bis auf Kfz- und Krankenversicherung, ein Vollsortimenter. Der Versicherer mit Sitz in Wiesbaden bietet eine umfangreiche Komposit-Palette, bestehend aus Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherungen, und eine ebenso umfangreiche Leben-Palette, bestehend aus Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie Produkten zur Altersvorsorge. Tierhalterhaftpflicht- und Krebsversicherung ergänzen das Sortiment.

In der Lebensversicherungssparte hat die InterRisk ein wahres Produktfeuerwerk gezündet. Im Bereich Rentenversicherung wurde unter dem Namen myIndex next eine ultimative Fondspolice auf den Markt gebracht, die mit hochattraktiven ETFs arbeitet und über Honorarberater vertrieben wird. Im Bereich Biometrie wurden die bestehenden Produkte in Risikoleben und BU einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen, die zu sehr kundenfreundlichen Lösungen führte.

Was ist neu in Risikoleben?

In der Risikolebensversicherung wurde die Zahl der Berufsgruppen auf fünf reduziert, wodurch die Arbeit für den Vermittler vereinfacht wird. Zum gleichen Zweck wurden die Kriterien Bürotätigkeit und Führungsverantwortung abgeschafft. Bei einem Berufswechsel gilt die Günstigerprüfung. Im Immotarif wurde die Versicherungssumme auf bis zu 600.000 Euro angehoben, der Vertrag kann über maximal 50 Jahre laufen. Der Katalog der Nachversicherungsgarantien, der 18 Ereignisse umfasst, wurde um das Erreichen des 18. Lebensjahrs, Unternehmensgründung und Finanzierung einer Solaranlage erweitert. Erst ab einer Versicherungssumme von 500.000 Euro sind eine ärztliche Untersuchung und eine finanzielle Zusatzerklärung notwendig. Und schließlich entfällt der Motorradfahrerzuschlag.

Unverändert gelten die für die Kunden vorteilhaften Bedingungen wie Laufzeitverlängerung ohne erneute Gesundheitsprüfung bis zu 15 Jahren, vorzeitige Auszahlung der Versicherungssumme bei einer Lebenserwartung der versicherten Person von weniger als einem Jahr, Zahlung bei Tod eines minderjährigen Kindes oder eine (bei Leistungsfreiheit nicht rückzahlbare) Soforthilfe in Höhe von 30 Prozent der Versicherungssumme.

Und was ist neu in der Berufsunfähigkeitsversicherung?

Bereits Mitte 2025 hat die InterRisik eine Schüler-BU eingeführt. Neben Leistungen während der Schulzeit ist das Besondere, dass nach dem Abitur der Schülerstatus mit seinen äußerst günstigen Beiträgen fürs ganze Berufsleben beibehalten wird. Stark verbessert wurden die Bedingungen der „normalen“ BU: Die Nachversicherungsgarantien wurden bis auf 50 Prozent der versicherten BU-Rente (maximal 36.000 Euro) erhöht. Die Karrieregarantie sieht nach Gehalts- beziehungsweise. Einkommenssprung eine Erhöhungsmöglichkeit innerhalb von zwölf Monaten ohne Gesundheitsprüfung auf bis zu 6.000 Euro Monatsrente vor. Für die Verlängerungsoptionen ist keine Risikoprüfung mehr erforderlich. Die Infektionsklausel gilt jetzt auch bei teilweisem Tätigkeitsverbot, bei Säumigkeit in der Beitragszahlung werden keine Stundungszinsen mehr erhoben.