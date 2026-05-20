Alice Rettig arbeitet seit 2023 für die Start-up-Initiative Techquartier in Frankfurt, im September 2024 übernahm sie die Geschäftsführung. Rettig kommt aus der Wissenschaft – sie forschte zuvor fünf Jahre lang an der Freien Universität Berlin dazu, wie Start-ups schneller erfolgreich werden.



Im Interview spricht sie darüber, wie sich die Arbeit des Techquartier gewandelt hat, warum sie das Thema Quantentechnik vorantreibt und welche Hürden sie in Deutschland für Start-ups sieht.

DAS INVESTMENT: Das Techquartier gibt es jetzt seit zehn Jahren. Was hat sich seit dem Start verändert?



Alice Rettig: Sehr viel. Gegründet wurde es als physischer Ort, an dem Start-ups und etablierte Unternehmen aufeinandertreffen – mit Gesellschaftern wie der Stadt Frankfurt, dem Land Hessen, der Goethe-Universität und der TU Darmstadt. Diesen Ort gibt es noch, mit einem großen Co-Working- und Eventspace mit etwa 170 Arbeitsplätzen. Unser Fokus liegt heute aber klar auf Fintechs in der Spätphase, die wachsen und Umsätze steigern. Dabei sind wir nicht auf Frankfurt beschränkt. Für unsere Programme suchen wir europaweit nach vielversprechenden Fintechs.

Sie versuchen Start-ups nach Deutschland zu holen?



Rettig: Genau, das Ziel ist, dass sich die Fintechs in Frankfurt ansiedeln. Dabei geht es mittlerweile weniger um Mentoring oder Masterclasses, sondern vor allem um Netzwerkarbeit. Wir kennen die Bedürfnisse unserer Partner auf beiden Seiten sehr gut – also sowohl die der Fintechs als auch die der großen Finanzinstitute. Wir schauen zunächst, wo wir vielversprechende Verbindungen sehen, stellen den Kontakt her, gehen im besten Fall gemeinsam in die Bankentürme – zur Strategie- oder Investment-Abteilung – und begleiten eine mögliche Zusammenarbeit.

Dafür müssen Sie auch in engem Kontakt zu den großen Finanzinstituten stehen.



Rettig: Unsere Arbeit teilt sich wirklich 50/50 auf: Hälftig Fintech-Förderung, hälftig enge Zusammenarbeit mit den etablierten Unternehmen. Dadurch hat sich unsere Rolle stark verändert: Vom klassischen Entrepreneurship-Hub zum strategischen Treiber, auch für den Finanzplatz Frankfurt.

Wie lange begleiten Sie die Fintechs?



Rettig: Meist über Jahre. Wir haben verschiedene Programme und begleiten die Start-ups eine Zeitlang intensiv. Aber auch danach bleiben sie Teil unserer Community. Es kommt vor, dass ein Unternehmen mit vier Mitarbeitern in unserem Coworking-Space startet und wenig später mit 20 Leuten in eigene Büros umzieht. Wenn Fintechs irgendwann zu groß sind, um bei uns im Techquartier zu sitzen, ist das für uns auch immer ein Erfolg.

Welche Themen treiben die Fintechs und Banken gerade am stärksten um?



Rettig: KI ist und bleibt das zentrale Thema. Die Investitionen in KI-Start-ups mit Finanzbezug haben sich zuletzt verdoppelt, während die Gesamtinvestments in Fintechs eher stabil geblieben sind. Auf der Bankenseite werden gerade ganze KI-Abteilungen aufgebaut, eng verknüpft mit der Innovationsstrategie. Ein konkretes Beispiel aus unserem Netzwerk ist Wealth API – die helfen Banken und Finanzdienstleistern dabei, Kontodaten und Portfolioinformationen aufzubereiten und darauf aufbauend personalisierte Finanzprodukte anzubieten. Auch das Thema Agentic Payments wird wichtiger.

Was bedeutet das?



Rettig: Als Endnutzer könnten wir über KI-Agenten ganz automatisch Zahlungen abwickeln. Dabei stehen wir erst am Anfang, aber das wird die Branche grundlegend verändern. Das Thema bringt ethische und sicherheitsrelevante Fragen mit sich – aber genau das macht es so spannend.

“ Wir treiben das Thema Quantentechnologie ganz bewusst voran.

Sie sprechen aber auch schon von der Technologie nach KI.



Rettig: Genau, wir treiben das Thema Quantentechnologie ganz bewusst voran – auch wenn es noch nicht bei allen Banken auf der Agenda steht. Wir sagen: Wenn wir nicht wieder hinterherlaufen wollen wie bei KI, müssen wir jetzt anfangen, darüber zu reden. Der Deutsche Bankenverband und die EU, die bis 2030 einen Quantum Act veröffentlichen will, sehen das ähnlich. Konkrete Anwendungsfelder sehen wir vor allem in Cybersecurity, Portfoliomanagement und Szenarioplanung. Wie groß die Möglichkeiten wirklich sein werden, kann noch kaum jemand abschätzen – aber alle sind sich einig, dass es kommt.

Ihr größtes Projekt in diesem Jahr ist das Tech and Data Lab. Was steckt dahinter?



Rettig: Das Tech and Data Lab ist die erste sichere und souveräne Sandbox-Umgebung dieser Art am deutschen Finanzplatz – und gleichzeitig das erste Finanz-Reallabor des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Im Kern ist es ein digitaler Datenraum, in dem Finanzdienstleister einen konkreten Anwendungsfall einbringen können. Sie bekommen einen eigenen Raum zugewiesen, laden passende Partner ein – Fintechs oder etablierte Anbieter – und arbeiten gemeinsam an der Fragestellung. Dabei können sie auf eine Datenbank mit 53 Millionen synthetischen Datensätzen zurückgreifen, ganz ohne echte Kundendaten zu nutzen. Das hilft dabei, Fehler zu erkennen und ins Feintuning zu gehen. Studien zeigen, dass solche Sandbox-Umgebungen Entwicklungszyklen um bis zu der Hälfte verkürzen können.

Gibt es Vergleichbares in Europa?



Rettig: In der Form nicht. Die britische Finanzaufsicht FCA hat etwas Ähnliches aufgebaut – und wir arbeiten mit denselben Technologieanbietern. Der entscheidende Unterschied: Unser Lab ist bewusst nicht Bafin-reguliert, damit die Finanzinstitute ihre eigenen Fragestellungen frei einbringen können, ohne dass eine Behörde den Use-Case vorgibt. Wir planen zwei Sprints pro Jahr mit jeweils rund sechs Fragestellungen.

“ In Deutschland fehlt die Risikobereitschaft für Start-up-Investments.

Zum Schluss: Was müsste sich in Deutschland generell verbessern, damit Start-ups leichter Fuß fassen?



Rettig: Ich sehe zwei große Hürden. Erstens die Bürokratie rund um die Ansiedlung internationaler Gründer: Visa-Prozesse, Behördentermine, fehlende Ansprechpartner – das dauert oft viel zu lang. Viele gehen deshalb in die Niederlande, wo es schneller geht. Das ist verlorenes Talent.



Zweitens das Kapital: Rund 70 Prozent der großen Finanzierungstickets für deutsche Start-ups kommen noch immer aus dem Ausland. Wir haben genug Kapital in Deutschland – aber es fehlt die Risikobereitschaft, es in Wachstumsunternehmen zu investieren. Da würde ich mir einen Mentalitätswandel wünschen.