Allspring-Chefs im Interview „Wir wollen den Wholesale- und Endkundenvertrieb ausbauen“

Die Fondsgesellschaft Allspring Global Investors ist entstanden, nachdem im November 2021 zwei Private-Equity-Gesellschaften das Fondsgeschäft der Bank Wells Fargo übernommen haben. Die beiden Häuser GTCR and Reverence Capital Partners halten zusammen rund 70 Prozent der Anteile an der neu benannten Gesellschaft, der Rest befindet sich zu gut 20 Prozent in den Händen der Allspring-Mitarbeiter und knapp 10 Prozent bei der ehemaligen Muttergesellschaft Wells Fargo.

Mit der Übernahme hat das Fondshaus nicht nur seinen Namen geändert, sondern hat auch einen neuen Chef bekommen: Seit mittlerweile fast zwei Jahren steht dort Joe Sullivan an der Spitze. Unter ihm ist Allspring im vergangenen Jahr stark expandiert – mit neu eröffneten Vertretungen in Mailand, Singapur, Hongkong und Tokio. Auch für Deutschland und den Dach-Raum hegt Allspring neue Pläne.

Zeit für ein Gespräch mit dem Allspring-Chef Joe Sullivan und dem globalen Vertriebschef Andy Sowerby.



DAS INVESTMENT: Nach dem Eigentümerwechsel wurde der Asset Manager Wells Fargo in Allspring Global Investments umbenannt. Woher kommt der Name?

Joe Sullivan: Wir sind eine ganz neue Gesellschaft geworden und haben uns daher auch einen neuen Namen gegeben. „Allspring“ klingt inklusiv, hoffnungsvoll, frisch. Wir wollten damit auch unsere Unternehmensleitlinien zum Ausdruck bringen: Elevating investing to be worth more.

Es gibt weltweit eine große Zahl von Fondsgesellschaften. Wodurch wollen Sie im Wettbewerb hervorstechen?

Sullivan: Wir sind einer der größten Anleihemanager in der Fondsindustrie. Viele Menschen haben es gar nicht mitbekommen, aber wir managen mittlerweile fast 400 Milliarden US-Dollar allein in Anleihen. Dort bringen wir auch einen soliden, langfristigen Track Rekord mit. Darüber hinaus wollen wir einen frischen Blick auf das gesamte Geschäft werfen, auch jenseits vom bloßen Anlageergebnis und den Kosten. Wir wollen unseren Kunden ein gutes Kundenerlebnis bieten, zum Beispiel beim Onboarding oder beim Reporting. Diese Faktoren werden gerne übersehen.

Wie wollen Sie Allspring weiterentwickeln?

Andy Sowerby: Wir möchten wachsen und dabei auf allen Gebieten diversifiziert sein. Diversifiziert nicht nur in dem Sinne, dass unsere Anlagen breit gestreut sind, sondern in unserem gesamten Geschäft: Wir sprechen Wealth-Kunden und Institutionelle an, in unterschiedlichen Ländern und über unterschiedliche Zugänge. Wir haben unser Standort-Netzwerk in neue Länder ausgebaut, sowohl in Europa und Asien. In lokalen Märkten wollen wir die Sprache unserer Kunden sprechen und auch in den jeweiligen Zeitzonen erreichbar sein. Wir bieten unterschiedliche Investment-Vehikel an: Publikumsfonds, Ucits-Fonds, private Mandate. In Zukunft könnten auch ETFs hinzukommen.

Allspring befindet sich mehrheitlich im Besitz zweier Private-Equity-Gesellschaften. Was bedeutet das für Ihr Geschäft?

Sullivan: GTCR and Reverence Capital Partners sind für Allspring aktive Partner. Sie wollen mit uns ein gutes Geschäft aufziehen. Trotzdem agiert Allspring als unabhängiger Asset Manager.

Welche Zielkunden haben Sie im Blick?

Sowerby: Pensionsfonds, Versicherer, Stiftungen und Dachfonds. Etwa 70 Prozent unserer Vermögenswerte managen wir für institutionelle Kunden, rund 30 Prozent in unserer Wealth-Sparte. Wir wollen Allspring aber zugänglicher für den Wholesale- und den Endkundenvertrieb machen – wobei wir Endkunden immer über Intermediäre ansprechen. Wir haben außerdem eine Luxemburger Ucits-Plattform aufgebaut, auf der 20 Fonds mit 3 Milliarden US-Dollar Assets under Management laufen. Auch dort wollen wir wachsen.

Wie stellen Sie sich speziell in Deutschland auf?

Sowerby: Wir haben die Frankfurter Vertretung, die noch Wells Fargo 2014 eröffnet hat, ausgebaut und personell verstärkt. Dort arbeiten jetzt sechs Mitarbeiter für unsere deutschsprachigen Kunden. Im August 2022 haben wir als Leiter Christian Pachtner eingestellt.

Welche Investments halten Sie momentan für besonders aussichtsreich?

Sullivan: Zum einen Anleihen: Nach einer langen Pause werden sie wieder attraktiv. Wir sehen dort ein massives Interesse. Die meisten Anleger bevorzugen kurz laufende Papiere und Schuldner mit hoher Bonität. Außerdem Aktien aus Schwellenländern, sie sind gegenüber Industrieländern momentan günstig bewertet. Dazu trägt der schwächer gewordene US-Dollar bei. Er beflügelt sowohl die Unternehmensbewertungen als auch insgesamt das Wachstum. Für 2023 und 2024 erwarten wir, dass die Wirtschaft in den Schwellenländer schneller wächst als in den Industrieländern. Die vielen unterschiedlichen Märkte bieten zudem unterschiedliche Chancen.

Sie erwähnten, dass Sie demnächst auch ETFs anbieten könnten. Wie konkret ist das?

Sowerby: Wir sehen uns immer an, mit welchen Investment-Vehikeln unsere Kunden am besten in unsere Strategien investieren können. Das können Spezialfonds für institutionelle Investoren, Publikumsfonds oder möglicherweise auch ETFs sein. Aktuell haben wir keine ETFs im Angebot, denken aber zumindest darüber nach. Statt passiven wären es aber wohl eher aktive ETFs.

Die Fondsindustrie erlebt schon seit einigen Jahren eine große Konsolidierungswelle. Können Sie sich vorstellen, dass Allspring in Zukunft mit einem anderen Asset Manager verschmilzt – oder dass Sie ein anderes Haus übernehmen?

Sullivan: Grundsätzlich wären wir offen, eine andere Gesellschaft zu übernehmen. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, mit einem Zukauf unsere Investmentseite oder den Vertrieb auszubauen, würden wir das erwägen. Aktuell gibt es aber keine solchen Pläne.



Über die Interviewten:

Joe Sullivan ist Chef (CEO) der US-Fondsgesellschaft Allspring Global Investors. Gleichzeitig steht er auch dem Board of Directors vor.

Andy Sowerby ist Managing Director und Leiter des internationalen Vertriebs (ex USA) bei Allspring.