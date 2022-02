Lebensversicherungen „Nachhaltigkeit und Renditechancen sind durchaus vereinbar“

DAS INVESTMENT: Zum Jahreswechsel wurde bekannt, dass die Taxonomie-Verordnung der Europäischen Union vorsieht, dass auch Investments in Erdgas- und Atomenergie als nachhaltig gelten sollen. Wie wollen Sie hierauf am deutschen Markt reagieren?

Björn Bohnhoff: Erst einmal begrüßen wir es, dass die EU mit der Taxonomie-Verordnung für mehr Klarheit sorgen will, was als nachhaltig gelten soll. Hinsichtlich des in Deutschland besonders kontrovers diskutierten Themas Atomkraft fahren wir eine differenzierte Strategie: Bei unseren explizit als nachhaltig beworbenen Versicherungsprodukten sind solche Investments ausgeschlossen. Das können wir bei unserem allgemeinen Sicherungsvermögen aber nicht so deutlich trennen.

DAS INVESTMENT: Was antworten Sie möglichen Kritikern?

Björn Bohnhoff: Ich vergleiche das gerne mit dem Bemühen, etwas gegen Massentierhaltung und schlechte Bedingungen in Schlachthöfen zu unternehmen. Dafür muss auch nicht jeder gleich unbedingt zum Veganer werden. Es würde schon viel helfen, wenn der durchschnittliche Konsument seinen Fleischeinkauf im Supermarkt besser plant und am Ende weniger davon wieder wegwirft. Ähnliches gilt für Plastikmüll: Man muss nicht von heute auf morgen alles unverpackt kaufen, sondern sollte seine Tüten einfach mehrfach verwenden. Es gilt darum, das Bewusstsein zu schärfen und sukzessive Verhalten zu ändern.

DAS INVESTMENT: Inwiefern berücksichtigen Sie dieses Prinzip bei der Kapitalanlage?

Björn Bohnhoff: Wir investieren nach der Best-In-Class-Methode. Allein aus Gründen der Risikostreuung können wir beispielsweise kaum auf Anlagen in Unternehmen verzichten, die irgendwie Zement nutzen, dessen Herstellung immerhin 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verursacht. Wir wollen uns aber auch gar nicht vorschnell aus allen CO2-lastigen Branchen zurückziehen. Denn dann verlören wir ja auch unseren Einfluss als Investor. Das heißt, wir könnten keine positive Entwicklung der Unternehmen mehr hin zu mehr Nachhaltigkeit bewirken.

DAS INVESTMENT: Wie sollten Vermittler diese Argumente gegenüber den Endkunden anbringen, die sie ab dem 2. August auch zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen müssen?

Björn Bohnhoff: Wir müssen Kunden und Vermittler unbedingt auf der Reise hin zu mehr Nachhaltigkeit mitnehmen. Dabei haben die Berater einen ganz wichtigen Job: Sie müssen bei manchen Verbrauchern zunächst ein Bewusstsein schaffen und erklären, warum Nachhaltigkeit auch hinsichtlich der Rendite und des Risikos ihrer Geldanlage bedeutend sein kann. Das wollen wir unterstützen, indem wir entsprechende Angebote machen. Denn Nachhaltigkeit und Renditechancen sind heute durchaus vereinbar. Das zeigt sich heute bei der fondsbasierten Altersvorsorge – ein Segment das zunehmend wächst. Schon heute besitzen wir das größte gehaltene Gesamtvolumen an nachhaltigen Fonds im Wettbewerbsvergleich. Diesen Weg werden wir weiter gehen.



Über den Interviewten:

Björn Bohnhoff ist seit Mai 2020 Mitglied im Vorstand der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung. Der Diplom-Volkswirt und begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1999 bei dem Versicherer. Nach verschiedenen Stationen in der Produktentwicklung der betrieblichen Altersvorsorge und Lebensversicherung übernahm er 2014 die Leitung des Bereiches betriebliche Altersvorsorge (Corporate Life & Pensions). Von 2016 an verantwortete er die Weiterentwicklung der Lebensversicherungsprodukte und managte mit seinem Team den Lebensversicherungsbestand.