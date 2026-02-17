Die Börse Stuttgart bietet eigene Gold-ETCs an. Dierk Schaffer erklärt im Interview, wie sich die Rolle des Edelmetalls verändert hat und wie Anleger auf Rücksetzer reagieren.

Das Euwax-Segment der Stuttgarter Börse ist ein Handelsplatz für Derivate, Hebelprodukte und Anlagezertifikate. Mit den Euwax-Gold-Produkten bietet das Unternehmen über die Tochtergesellschaft Boerse Stuttgart Commodities eigene Gold-ETCs an, also börsengehandelte Schuldverschreibungen, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt und mit physischem Gold hinterlegt sind. Im Interview erklärt Geschäftsführer Dierk Schaffer, woher das Gold für die Produkte stammt, wie sich die Herkunft von Barren zurückverfolgen lässt und warum die jüngsten Schwankungen die Anleger nicht aufgeschreckt haben.

DAS INVESTMENT: Herr Schaffer, Sie verantworten bei der Börse Stuttgart das Emissionsvehikel für Gold-Produkte, Boerse Stuttgart Commodities. Wie viel Geld verwalten Sie in Ihren Euwax-Produkten?

Dierk Schaffer: Wir verwalten mittlerweile etwas mehr als 5 Milliarden Euro Kundengelder in Gold. Unser Portfolio besteht aus drei Kernprodukten. Euwax Gold II richtet sich primär an langfristig orientierte Privatanleger und ist auch im Private Banking sehr erfolgreich. Ergänzt haben wir das im vergangenen Jahr um Euwax Gold Core, das an der Börse Stuttgart spreadlos handelbar ist und sich auch für institutionelle Investoren eignet, die große Volumina flexibel handeln möchten. Das dritte Produkt ist Euwax Gold Traceable, bei dem die Herkunft des Goldes und der CO2-Fußabdruck transparent nachvollziehbar sind.

Der Markt ist hart umkämpft. Wie wollen Sie sich von der Konkurrenz abheben?

Schaffer: Der Markt wird von ETCs dominiert, die in Jersey oder Dublin sitzen – das kann auch Risiken mit sich bringen. Unsere Kunden wollen ein sicheres Produkt im deutschen Rechtsrahmen. Wir sitzen in Stuttgart, unterliegen dem deutschen Insolvenzrecht und haben unseren Prospekt als einer der wenigen unter Billigung der Bafin aufgelegt. Hinzu kommt, dass wir als Emittent eine hohe Versicherungsdeckung von mehr als 3 Milliarden Euro haben.

Lagern Sie das Gold auch in Deutschland?

Schaffer: Die Verwaltung und den physischen Goldtausch übernimmt die HSBC in Dublin und London, weil das nun mal der dominante Goldhandelsplatz ist. Aber: Alles, was über den Handelsbestand hinausgeht, lagern wir ausschließlich in Deutschland und der Schweiz.

Woher stammt das Gold, mit dem Ihre Produkte unterlegt sind?

Schaffer: Das Gold ist mindestens mit dem Good Delivery Standard nach LBMA zertifiziert – darf also kein Altgold sein, das wesentlich weniger scharfen Anforderungen bezüglich der Herkunft unterliegt. Wichtig ist uns auch die Auslieferungskomponente, die bei längst nicht allen Produkten gegeben ist. Damit verbunden ist die Steuerfreiheit für Anleger nach zwölf Monaten Haltedauer durch die Gleichstellung zu physischem Gold.

Sie haben das sogenannte Traceable-Produkt erwähnt. Wie funktioniert die Rückverfolgbarkeit?

Schaffer: Das ist in der Tat das komplexeste unserer Produkte. Es gibt keinen weltweiten Standard für Traceable Gold – der World Gold Council, die LBMA, Minen und Raffinerien ringen seit Jahren um eine gemeinsame Lösung. Wir arbeiten mit dem Schweizer Unternehmen MKS Pamp als großem Raffinerie-Partner zusammen, der mit ausgewählten, zertifizierten Minen kooperiert. Die Rückverfolgung wird über ein digitales Tool gewährleistet. Man kann mit Sicherheit sagen, aus welcher Mine das Gold stammt. Diese Minen gehören zu größeren Minenkonzernen und sind in ein umfassendes ESG-Rating eingebunden. Der Barren trägt einen QR-Code, auf dem auch der CO2-Fußabdruck festgehalten ist.

“ Traceable Gold ist aktuell noch eine Nische.

An wen richtet sich dieses Produkt?

Schaffer: Aktuell ist es noch eine Nische. Interesse zeigen vor allem Stiftungen und selektiv institutionelle Anleger, teilweise aus den Niederlanden, wo ESG insgesamt höher gewichtet wird als derzeit in Deutschland. Wir denken aber, dass sich ein Wandel vollziehen wird. Herkunft und ESG-Kriterien werden bei einem wachsenden Teil von Investoren wichtiger.

Wollen Sie mit dem Traceable-Produkt auch Kleinanleger ansprechen?

Schaffer: Die sind sehr willkommen! Aber die Erfahrung aus dem Austausch mit Banken, die physisches Gold anbieten, zeigt: Wenn zwei Produkte nebeneinander liegen und der Preisunterschied sichtbar wird, entscheidet sich der Kunde oft für das günstigere Gold. Das kennen wir auch vom Recycling-Gold.

Stichwort Kosten: Bei einem Ihrer Produkte liegt die laufende Gebühr bei 0 Prozent. Wie funktioniert das?

Schaffer: Das ist das Euwax-Gold-Produkt mit höherer Einmalgebühr beim Kauf. Die Lagerkosten sind dort bereits im Kaufpreis berücksichtigt. Als Anleger bezahlen Sie beim Kauf und danach kommt erst mal nichts mehr. Beim Traceable-Produkt liegen die laufenden Kosten bei vier Basispunkten jährlich für den Zertifizierungsprozess, plus einen etwas höheren Kaufpreis für die Zertifizierung und den Aufschlag des Minenanbieters.

Kommen wir zur Marktentwicklung. Die vergangenen Wochen waren turbulent für Gold. Wie haben sich Ihre Kunden verhalten?

Schaffer: Bei den starken Kursrücksetzern haben wir auch Verkäufe gesehen – Investoren mit steuerfreien Positionen, die weit im Plus lagen, haben Gewinne mitgenommen. Aber gleichzeitig gab es in dieser Schwächephase Käufe, die das in der Summe sogar stark überkompensiert haben. Wenn wir als Emittent den Nettowert über diese drei turbulentesten Handelstage vor zwei Wochen ziehen, hatten wir sogar Mittelzuflüsse statt Abflüsse. Das Interesse auf Privatanlegerseite ist da, weil einige die große Bewegung bisher verpasst haben.

Sie haben sowohl Privat- als auch institutionelle Anleger in Ihren Produkten. Sehen Sie Verhaltensunterschiede?

Schaffer: Durchaus. Blickt man auf die letzten zweieinhalb bis drei Jahre zurück, haben Privatanleger etwa sechs bis zwölf Monate vor den institutionellen Investoren begonnen, wieder aktiv Gold-Positionen aufzubauen. Bei Institutionellen gab es zu dem Zeitpunkt noch Abflüsse, die in Europa relativ lang anhielten. Auch 2023 gab es hohe Netto-Abflüsse. Der echte Schwenk fand erst in der zweiten Hälfte 2024 und vor allem im vergangenen Jahr statt. Institutionelle waren später dran, haben dann aber stark aufgebaut. Im Oktober vergangenen Jahres hatten wir dann wieder erhebliche Abflüsse – institutionelle Anleger waren vor dem damaligen Preisrücksetzer aktiv auf der Verkäuferseite.

Hat sich die Rolle von Gold als Asset-Klasse verändert?

Schaffer: Absolut. Gold hat sich in den letzten Jahren vom reinen Krisen-Versicherungs-Asset weg entwickelt und wird zunehmend als Core-Asset betrachtet – das sieht man auch bei vielen Notenbanken. Gold ist aufgrund der niedrigen Korrelation zu anderen Asset-Klassen fast das Einzige, was Portfolios wirklich stabilisiert. Die Bedeutung als Kerninvestment hat stark zugenommen. Das beobachten wir auch im Kundenverhalten. Wichtig ist: Man muss Gold immer langfristig betrachten – nicht als kurzfristiges Spekulationsobjekt, sondern als langfristige Portfoliopositionierung. So sind auch unsere Produkte aufgestellt.

Wie lange halten Ihre Kunden die Positionen?

Schaffer: In unseren Produkten sehen wir Haltedauern von sechs bis sieben Jahren – im Vergleich zu anderen Assets ist das recht lange.

Abschließend: Welche Vorteile hat ein Gold-ETC aus Ihrer Sicht gegenüber physischem Gold?

Schaffer: Drei wesentliche Punkte: Erstens der Kauf – liquide, zu kleinen Spreads, zwischen acht und 22 Uhr handelbar, bei manchen Produkten zeitweise sogar spreadlos. Bei physischem Gold sind die Aufschläge erheblich, besonders bei kleineren Barren. Die Prägekosten liegen je nach Marktlage im signifikanten Prozentbereich.

Zweitens, die Lagerung: Wohin mit dem Gold? Vielen ist nicht bewusst, dass es im Banken-Schließfach normalerweise nicht oder nur sehr begrenzt versichert ist – wie gerade der große Einbruch über den Jahreswechsel gezeigt hat. Erweiterte Versicherungen kosten schnell mehr als die laufenden Kosten eines ETCs. Unsere Lagerung ist extrem sicher bei Brinks, einem Sicherheitsverwahrer mit 24-Stunden-Überwachung und Hochversicherung.

Drittens: Der Anleger kann das Gold jederzeit verkaufen, hat die gleiche Steuerfreiheit wie bei physischem Gold und trotzdem die Option zur physischen Auslieferung, falls gewünscht. Die große Mehrheit macht davon allerdings nicht Gebrauch.