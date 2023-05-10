Carsten Kutschera im Interview T. Rowe Price Vertriebschef: „Wir wollen keine Fahrstuhl-Fonds“

Carsten Kutschera: „Wir wollen keine Fahrstuhl-Fonds“ (Interview)
„Machen wir uns nichts vor: Der Markt ist völlig übersättigt.“ Das ist die Bestandsaufnahme von Carsten Kutschera, Leiter Vertrieb Mitteleuropa beim Asset-Manager T. Rowe Price, zu Beginn des Jahres 2023. Es gebe „viel zu viele Anbieter, Fonds und Anteilsklassen“. Wie er im umkämpften Wettbewerb punkten will, welche Bereiche und Strategien bei Anlegern derzeit besonders gefragt sind, welche Herausforderungen er im Bereich ESG sieht („Je mehr sie auf der Wholesale-Seite in Richtung Beratung rücken, desto irrelevanter wird es tendenziell“), warum das Advisory-Segment das nächste große Thema ist und weshalb Storytelling im Jahr 2023 relevanter denn je ist, erklärt er im großen Interview mit DAS INVESTMENT.