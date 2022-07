Biometrie-Experte Christian Dulitz „In der BU sind alle neuen Krankheitsbilder mitversichert“

DAS INVESTMENT: Ihr Unternehmen kündigt aktuell eine „komplett überarbeitete Berufsunfähigkeitsversicherung“ an. Was genau ändert sich zukünftig für Neukunden?

Christian Dulitz: Wir haben zum 1. Juli einen neuen Tarif unserer Berufsunfähigkeitsversicherung in drei Varianten gestartet. Denn wir sind mit unserem einen Standardprodukt für alle Kunden bisher zwar gut gefahren. Doch die gesamte Branche steht vor dem Dilemma, dass es immer weniger Kunden für teure BU-Produkte gibt.

Wie sieht Ihre Antwort für dieses Problem konkret aus?

Dulitz: Als Reaktion haben wir einige wenige Punkte auf der Leistungsseite herausgenommen. Doch dafür können wir unsere Police jetzt deutlich günstiger anbieten. Neben dem bisherigen Schutzumfang in der neuen Comfort-Variante gibt es nämlich nun auch eine etwas günstigere Basic-Version, mit der wir uns in den Vergleichsprogrammen in den vorderen Rängen platzieren dürften. Das ist in unserem sehr preis-getriebenen Marktumfeld ebenfalls wichtig. Denn manche Kunden wollen sich so günstig wie möglich absichern.

Bisher hatten es viele körperlich tätige Beschäftigte oft schwer, überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen beziehungsweise bezahlen zu können.

Dulitz: Seit der Nachkalkulation der Berufsgruppen sind bei uns nun noch mehr Kunden viel günstiger versicherbar. Trotz des leicht abgespeckten Leistungskatalogs unterschreitet allerdings auch der günstigste Tarif nicht die wichtigsten Mindestkriterien, die für eine vorausschauende BU wichtig sind. Hervorzuheben wären hier insbesondere unsere Klauseln zu den Themen Teilzeit und Dienstunfähigkeit oder auch der Verzicht auf die Umorganisation bei Selbstständigen mit Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern.

Und an welche Zielgruppe richtet sich dann die dritte Variante Ihrer neuen Berufsunfähigkeitsversicherung?

Dulitz: Weil es zugleich immer mehr Kunden gibt, die sehr viel Wert auf ein umfangreiches Leistungsspektrum, haben wir jetzt außerdem eine Premium-Police. Hierbei ist auch ein Sofortkapital eingeschlossen. Das heißt, der Versicherte erhält bei erstmaliger Berufsunfähigkeit eine Jahresrente obendrauf. Zudem ist hier eine zusätzliche Pflegerente bei Pflegebedürftigkeit währen der BU-Vertragsdauer möglich. Somit ist diese Berufsunfähigkeitsversicherung sozusagen um eine private Pflegevorsorge ergänzt, die bis zum Eintritt ins Rentenalter gilt.

Spielten bei Ihrer neu aufgesetzten Berufsunfähigkeitsversicherung auch die jüngsten Erfahrungen während der vergangenen zwei Jahren eine Rolle?

Dulitz: Bei der Neukalkulation der BU-Tarife sind uns keine Besonderheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgefallen. Das muss man in den kommenden Jahren langfristig weiter beobachten. Klar ist aber schon jetzt, dass das Risiko psychischer Krankheiten gestiegen ist, zum Beispiel bei Schülern oder Frauen, die besonders oft im Job und der Familie doppelt belastet sind.

Inwiefern können Sie als Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen diesen Kundengruppen zumindest finanzielle Sicherheit vermitteln?

Dulitz: Dieses Problem wollen wir unter anderem mit der Teilzeit-Klausel berücksichtigen, die wir vor drei Jahren als Erste im Markt eingeführt haben. Sie ist auch in der neuen Basic-Variante enthalten. Wichtig ist uns aber zu betonen, dass in der Berufsunfähigkeitsversicherung wie schon in der Vergangenheit auch alle neuen Krankheitsbilder mitversichert sind – auch zum Beispiel die aktuell auftretenden Affenpocken.

Über den Interviewten:

Christian Dulitz ist Produktmanager Biometrie der Condor. Das Unternehmen wurde Mitte der 1950er Jahre gegründet und arbeitet seitdem ausschließlich mit unabhängigen Vermittlern zusammen. Vor 13 Jahren übernahm die genossenschaftlichen R+V Versicherung in Wiesbaden den Lebensversicherer aus Hamburg.