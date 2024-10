DAS INVESTMENT: Ende Oktober trifft sich die Versicherungsbranche traditionell auf der DKM in Dortmund. Welche Neuigkeiten wird es dort von Dela geben?

Edwin Brouwers: Diese DKM wird eine ganz besondere für Dela werden. Wir werden uns mit einem vollkommen neuen Standkonzept präsentieren, das mehr denn je zeigen wird, wofür wir stehen. Wir möchten Menschen dafür sensibilisieren, dass der Tod zum Leben gehört. Und wir möchten zeigen, warum die rechtzeitige Vorsorge für die Hinterbliebenen Ausdruck nachhaltigen Denkens und Handelns ist. Dieses Füreinander ist in unserer DNA und in unserem Leitmotiv ‚Einer trage des anderen Last‘ fest verankert.

Welches Thema steht bei Dela dabei im Mittelpunkt?

Brouwers: Ein zentrales Thema wird die Nachhaltigkeit der Hinterbliebenenvorsorge sein. Wir wollen aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen, welchen Beitrag die Vorsorgeberatung zur Nachhaltigkeit leistet, wie nachhaltige Aspekte in unsere Versicherungsprodukte und die Unternehmensführung bei Dela einfließen und nicht zuletzt, wie Nachhaltigkeit heute im Bestattungswesen umgesetzt wird.

Aus Pilzen und Hanf in den Niederlanden hergestellter Bio-Sarg zum Probeliegen am Dela-Stand auf der DKM 2024 © DAS INVESTMENT

Mit Ihren beiden Produktbereichen Sterbegeld und Risikoleben thematisieren Sie zwangsläufig eher düstere Zukunftsaussichten. Ist Ihrer Erfahrung nach in der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit die passende Zeit hierfür?

Brouwers: Sicherlich erscheinen die Themen Tod und Sterben mit Blick auf die Gedenktage im November präsenter als an anderen Tagen. Unser Anliegen ist es jedoch, insgesamt für eine Kultur des bewussten und offenen Umgangs mit den Themen Tod und Sterben zu sensibilisieren, so wie wir es aus dem Mutterland der Dela kennen. In den Niederlanden gehört die Auseinandersetzung mit und die wichtige Vorsorge für den eigenen Tod zum Leben dazu. Und auch in Deutschland sind die Voraussetzungen dafür durchaus gegeben. Unsere vom Meinungsforscher Yougov durchgeführte Vorsorgestudie zeigt, dass sich bereits drei Viertel aller Deutschen schon einmal Gedanken über den eigenen Tod gemacht haben. Doch nur haben die wenigsten Menschen bisher vorgesorgt.

Kein Wunder. Versicherungen werden bekanntlich eher ver- statt gekauft. Ist die Absicherung des Todesfallrisikos nicht auch für Ihre Vertriebspartner ein schwieriges Thema? Vielleicht sogar ein zu schwieriges?

Brouwers: Es gibt sicherlich Themen, die den Beratern leichter fallen. Umso wichtiger ist es für uns, Versicherungsmaklern dabei zu helfen, unsere Vorsorgethemen mit ihren Kunden anzusprechen. Dazu vermitteln wir in unseren Webinaren fundiertes Wissen und praktische Beratungsansätze. Unsere neue Videoplattform Dela Plus liefert zusätzliche Inhalte rund um unsere Beratungsthemen. Im Vermittlerportal finden Makler eigens von uns entwickelte Beraterleitfäden und Notfallpläne für verschiedene Kundengruppen, darunter beispielsweise auch Unternehmerkunden. Darüber hinaus stellen wir Maklern juristisch geprüfte Vorsorgedokumente für die Beratung zur Verfügung. Dazu gehören die Vorsorgevollmacht, Sorgerechts- und Patientenverfügungen sowie Dokumente zur Nachlassregelung.

Warum aber eigentlich tun sich so viele Menschen hierzulande noch schwer mit dem Thema Todesfallabsicherung?

Brouwers: Eine Erklärung dafür liefert das Risikoempfinden der Menschen. Unsere bereits erwähnte Vorsorgestudie zeigt, dass viele Menschen sehr präsenten Risiken wie Naturkatastrophen, Pandemien und politischem Extremismus deutlich mehr Bedeutung zumessen als persönlichen Risiken wie Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit oder dem Todesfallrisiko. Nur 21 Prozent halten es für wahrscheinlich, dass sie selbst vom vorzeitigen Ableben ihres Ehepartners oder Lebensgefährten betroffen sein könnten. Und lediglich 28 Prozent empfinden den eigenen vorzeitigen Tod als Risiko. Insofern wundert es auch nicht, dass nur rund ein Zehntel der Deutschen über eine Risikolebens- oder eine Sterbegeldversicherung verfügt. Das stimmt bedenklich, denn das eigene plötzliche Ableben oder das des Partners kann schnell die finanzielle Existenz des jeweils anderen bedrohen.

Was wollen Sie konkret tun, damit sich das ändert? Und welche Rolle kommt dabei den Versicherungsmaklern zu?

Brouwers: Eine gute Nachricht ist, dass sich unserer Studie zufolge viele Menschen mehr Aufklärung und Information zu den Themen der Hinterbliebenenvorsorge wünschen. Darauf sollte jeder Vorsorgeberater seine Kunden aktiv ansprechen und darüber aufklären. Denn die Studie zeigt zudem, dass der Anstoß zum Handeln häufig von außen kommt. Es braucht also die aktive Ansprache des Kunden durch seinen Versicherungsmakler, um den notwendigen Impuls zur Hinterbliebenenvorsorge zu setzen. Dafür eignen sich beispielsweise Themen wie Vorsorgevollmachten und -verfügungen und die finanzielle Absicherung von Familie und Partner. Dem Kunden wird dann schnell klar, dass er Risiken in Verbindung mit dem eigenen Tod nicht richtig eingeschätzt und daher nicht ausreichend finanziell und organisatorisch vorgesorgt hat.

Welche Themen bieten sich an, um mit den Kunden über die finanzielle Vorsorge für die Hinterbliebenen ins Gespräch zu kommen?

Brouwers: Ein Thema, das aktuell bei vielen Menschen auf Interesse stößt, ist das Erben und Schenken. Wir stellen unseren Maklern dazu von unseren Rechtsexperten abgesicherte Beratungsansätze zur Verfügung. Es geht beispielsweise darum, wie sich unverheiratete Paare mit geringen Freibeträgen mithilfe einer Risikolebensversicherung über Kreuz gegenseitig finanziell absichern und zugleich ihre Erbschaftssteuerbelastung reduzieren können. Ein weiteres Thema ist die häufig fehlende Liquidität der Erben, wenn sie Pflichtteilsansprüche, Abfindungen von Miterben und steuerliche Forderungen aus dem Erbe bedienen müssen. Hier kann eine auf das Leben des Erblassers abgeschlossene Versicherung dabei helfen, den Verkauf geerbter Immobilien oder Unternehmen zu vermeiden.

Das geht schon tief in die Alltagsthemen der Vermittler herein. Was meinen Sie, gehören die Sterbegeld- und die Risikolebensversicherung in der Beratung zusammen? Oder sind beide Ihrer Ansicht nach eher getrennt voneinander zu besprechen?

Brouwers: Sowohl bei der Sterbegeldversicherung als auch bei der Risikolebensversicherung geht es um die Absicherung des Todesfallrisikos. Die Unterschiede liegen in den Motiven und dem Zweck der jeweiligen Versicherung. Daher kann es je nach Lebenssituation des Kunden sinnvoll sein, beide Themen getrennt oder auch zusammen zu beraten.

Was bedeutet das konkret, zum Beispiel für die Sterbegeldversicherung?

Brouwers: Bei einer zweckgebundenen Sterbegeldversicherung geht es um die finanzielle und auf Wunsch auch organisatorische Entlastung der trauernden Angehörigen. In ihr spiegelt sich der ureigene Wunsch vieler Menschen nach einem selbstbestimmten Leben über den Tod hinaus wider. Auf diese Weise kann jeder Mensch seine eigenen individuellen Wünsche an eine Bestattung und Trauerfeier bereits zu Lebzeiten festlegen und dafür vorsorgen. Daher sind auch wichtige Themen wie Vorsorgevollmachten und Vorsorgeverfügungen ein guter Ausgangspunkt, um mit Kunden über die Sterbegeldversicherung ins Gespräch zu kommen.

Und was für die Risikolebensversicherung?

Brouwers: Bei der Risikolebensversicherung steht vor allem die finanzielle Absicherung der Hinterbliebenen vor Folgen eines Todesfalls im Mittelpunkt der Beratung. Durch den Tod eines lieben Menschen entstehen häufig auch finanzielle Lücken, weil beispielsweise auch dessen Einkommen fehlt. Diese gilt es ausreichend abzusichern, damit Hinterbliebene finanzielle Verpflichtungen erfüllen und ihren Lebensstandard halten können. Für Makler ist es wichtig, die jeweilige Lebenssituation des Kunden zu erkennen, um daraus den Bedarf an Absicherung abzuleiten – sei es für die Gründung einer Familie, den anstehenden Bau oder Erwerb eines gemeinsamen Eigenheims oder die gegenseitige Absicherung zweier Geschäftspartner eines Unternehmens.

Nach wie vor halten Verbraucherschützer die Sterbegeldversicherung für zu teuer und selten sinnvoll. Was entgegnen Sie solcher Kritik?

Brouwers: Wer pauschal äußert, eine Sterbegeldversicherung sei zu teuer und selten sinnvoll, macht es sich sehr einfach und schaut nicht auf die individuellen Lebenssituationen und Bedürfnisse der Menschen. Die Kritiker übersehen allzu häufig, worum es im Kern geht. Eine Sterbegeldversicherung sorgt dafür, dass auch bei einem plötzlichen Trauerfall das Geld für eine Bestattung und Trauerfeier sofort bereitsteht – ohne Wenn und Aber. Und auch dafür, dass das Geld im Sinne des Verstorbenen eingesetzt wird. Das kann beispielsweise ein Sparplan nicht leisten, da die wenigsten Menschen wissen dürften, wann der Tod eintritt. Als zweckgebundene Versicherung zählt die Sterbegeldversicherung zudem zum Schonvermögen und kann auch nicht für mögliche Pflegekosten herangezogen werden.

Trotzdem ist das Produkt hierzulande eher ein Ladenhüter als ein Bestseller. Was können sich die Deutschen von Ihrem Heimatland abschauen?

Brouwers: Mit einer Sterbegeldversicherung bleibt die Selbstbestimmtheit des Verstorbenen über den Tod hinaus in jedem Fall gewahrt. In den Niederlanden schließen daher beispielsweise viele junge Leute mit Beginn ihrer beruflichen Laufbahn eine Sterbegeldversicherung zu geringen monatlichen Beiträgen ab. Das tun sie, um ihren Hinterbliebenen im Todesfall nicht zur Last zu fallen. Wir nennen das gelebte Verantwortung der Generationen untereinander – ein Gedanke, den wir uns auch in Deutschland näher anschauen sollten.

Über den Interviewten:

Edwin Brouwers war vor seinem Wechsel zu Dela im Jahr 2021 für die Vermögensverwaltung des niederländischen Königshofs in Den Haag tätig. Der heutige Hauptbevollmächtigte der Dela Lebensversicherungen, Niederlassung Deutschland, folgte im vorigen Jahr auf Walter Capellmann, der sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat.

Die Dela Coöperatie U.A. wurde 1937 zunächst für eine würdevolle Bestattung von Fabrikarbeitern bei Philips in Eindhoven gegründet. Heute hat der niederländische Versicherer etwa 3.000 Mitarbeiter, die für über fünfeinhalb Millionen Kunden in den Niederlanden, Belgien und Deutschland tätig sind.

Den Sprung mit einer eigenen Niederlassung auf den deutschen Versicherungsmarkt haben die Niederländer im Jahr 2018 gewagt, um weiter wachsen zu können. Mittlerweile hat sich der Spezialist für die Absicherung des Todesfallrisikos bei Versicherungsmaklern etabliert und kooperiert mit zahlreichen Maklerpools und Versicherern wie die Bayerische. Für die Zukunft steht unter anderem die Steigerung der Markenbekanntheit und der Ausbau des Direktgeschäftes auf der Agenda, wodurch das Unternehmen insbesondere auch jüngere Zielgruppen als Kunden gewinnen möchte.