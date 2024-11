DAS INVESTMENT: Sie begleiten seit 2014 als Vorstand Firmenkunden aus der Versicherungsbranche. In diesem Jahrzehnt hat sich auf der Weltbühne viel verändert: Heute herrscht Krieg an Europas Ostgrenze und der Konflikt im Nahen Osten droht immer weiter zu eskalieren. Welche Herausforderungen kommen auf die deutschen Versicherer in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu?

Dirk Weske: Die von Bundeskanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende muss auch in der Versicherungsbranche ankommen. Denn es gab zwar schon immer Veränderungen am Markt. Doch früher vollzogen sie sich innerhalb des Systems, wie zum Beispiel die Lehman-Krise. Auch die Akteure waren Teilnehmer des Finanzsystems, etwa die Zentralbanken. Die Herausforderungen ließen sich also mit den Mitteln des Systems innerhalb des Systems lösen. Aktuell wird die Versicherungsbranche jedoch zunehmend mit Veränderungen von außen konfrontiert. Beispiele hierfür sind der Klimawandel und kriegerische Auseinandersetzungen. Hier lassen sich die Auswirkungen nur schwer absehen. Es gibt auch keine klaren Spielregeln oder Teilnehmer, die mit ihren Werkzeugen die Krisen bewältigen können, wie zum Beispiel die Notenbanken. Versicherer müssen also neben den normalen systembedingten Herausforderungen auch diese Themen im Blick behalten, um zu vermeiden, dass die Welle, die sich gerade aufbaut, über sie hereinbricht.

Viele der von ihnen genannten Ereignisse erscheinen uns in Deutschland allerdings sehr weit entfernt zu sein. Inwiefern sind die Versicherer hierzulande davon konkret betroffen?

Weske: Der tagesaktuelle Frontverlauf in der Ukraine hat zwar sicherlich keine direkten Folgen für die Assekuranz. Aber dass erstmals seit Langem wieder Krieg in einem europäischen Land herrscht und auch Deutschland Angriffsziel der russischen hybriden Kriegsführung ist, schürt auch in der deutschen Gesellschaft große Unsicherheit. Insbesondere bei Cyber-Risiken aufgrund von systematischer Desinformation und kriegerischen Hackerattacken ist ganz viel Musik drin. So haben seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Angriffe auf deutsche und europäische Unternehmen und Behörden deutlich zugenommen. Für viele dieser Angriffe sind staatliche Akteure verantwortlich. Und wir dürften zukünftig noch mehr hybride Angriffe sehen – also sowohl in der realen Welt als auch in der digitalen. Laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom beliefen sich die Schäden durch Cyber-Kriminalität in der deutschen Wirtschaft 2023 auf 206 Milliarden Euro. Das ist doppelt so hoch wie im Jahr 2019. Einer weiteren Bitkom-Studie zufolge erwarten zwei Drittel der Unternehmen einen Cyber-Angriff in den kommenden Monaten. Doch lediglich 43 Prozent sehen sich in der Lage, sich zuverlässig davor zu schützen.

Wie sieht die Bedrohungslage für die Finanzbranche aus?

Weske: Versicherer und Banken sind in besonderem Maße Ziel von Cyber-Attacken. Denn sie verfügen nicht nur über Unmengen an für Erpressungsversuche besonders geeigneten Daten, sondern gehören auch zu den kritischen Infrastrukturen unserer Gesellschaft. Beides macht sie zu einem attraktiven Ziel für die Angreifer. Daher rechne ich mit mehr Druck der Regulierungsbehörden für die Branche, sich und ihre IT resilienter aufzustellen. Das zeigt sich im EU-weit geltenden Digital Operational Resilience Act, kurz Dora, der am 17. Januar 2025 in Kraft tritt. Hiermit definiert die Europäische Union einheitliche, verbindliche und kurzfristig umzusetzende Anforderungen an die Finanzindustrie. Das soll ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyber-Angriffen und weiteren Risiken für die Informations- und Kommunikationstechnologien konsequent und nachhaltig stärken. Der zukünftige Fokus der Bafin dürfte daher auch bei Versicherern auf dem Schutz vor Cyber-Gefahren liegen. Die Frage lautet hier: Wackelt unser Staat, wenn die Versicherungsbranche wackelt? Sie verwaltet immerhin einen Großteil der privaten Altersvorsorge, auf die viele Menschen angewiesen sind. Was wäre, wenn diese Daten von Verbrechern gestohlen und verschlüsselt werden? Was ist, wenn das Vertrauen in die Sicherheit der Altersvorsorge ernsthaft wackelt?

Sind also hauptsächlich die Lebensversicherer gefragt?

Weske: Nein, es sind auch andere Sparten stark betroffen, zum Beispiel die Sachversicherung: durch Cyber-Risiken oder andere Betriebsunterbrechungen, Sabotage und Spionage. Versicherungsunternehmen sind in unserer spürbar unsicherer und instabiler gewordenen Welt gesellschaftlich wichtige Garanten und Stützpfeiler von Stabilität und Verlässlichkeit. Die Dora-Verordnung trägt dieser wichtigen Rolle Rechnung. Mein Eindruck ist, dass auch die allermeisten Versicherer die Bedeutung und die Auswirkungen der neuen Regulierung erkannt haben und sich bereits intensiv damit beschäftigen. Mehr noch: Ich habe das Gefühl, dass es mit Dora zum ersten Mal seit Solvency II eine EU-Regulierung gibt, die wirklich nahezu uneingeschränkt Priorität in den Versicherungsunternehmen hat. Das ist auch gut so. Denn die Liste der Anforderungen ist lang – und die Zeit bis zur Anwendung im Januar 2025 ist kurz. Zumal im schlimmsten Fall bei Nichteinhaltung erhebliche Strafen von täglich einem Prozent des weltweiten durchschnittlichen Tagesumsatzes des vergangenen Jahres drohen. Ich persönlich stehe vielen regulatorischen Ambitionen eher kritisch gegenüber, bei der Dora-Verordnung ist das jedoch anders. Denn sie verankert das Thema Cyber-Sicherheit dort, wo es hingehört: in das Top-Management der Versicherungsunternehmen und Banken. Das ist wichtig, denn Cyber-Angriffe können durch massiven Datenverlust oder -abfluss nicht nur irreparable Reputationsschäden bei Kunden und Partnern verursachen, sondern bedrohen im schlimmsten Falle auch das Weiterbestehen des betroffenen Unternehmens.

Das sind aktuell aber auch nicht die einzigen Existenzrisiken für die deutschen Versicherer.

Weske: Nein. Die externen Einflüsse wirken sich aktuell auch sehr stark auf die Autoversicherer aus. Wir werden in der diesjährigen Kfz-Wechselsaison geradezu ein Blutbad sehen. Denn man muss davon ausgehen, dass viele Anbieter ihre Prämien noch einmal brutal anziehen werden. Indirekt hat auch das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun: über die Bande der zunächst stark steigenden Inflationsraten nach dem russischen Überfall Anfang 2022. Zu den damals explodierenden Energiepreisen kam eine krisenhafte Materialknappheit durch gestörte Lieferketten, die teilweise rund um den Globus verlaufen. In der Konsequenz sind die Preise für Material und Dienstleistungen stark gestiegen. Für die Kfz-Versicherer schlug sich das in stark erhöhten Schadenaufwendungen und damit einer ungünstigen Combined ratio nieder. Denn die Prämien konnten nicht zuletzt aufgrund aggressiven Wettbewerbs meist nur unzureichend angepasst werden. In der Summe hat dies dazu geführt, dass Versicherer mit großem Kfz-Geschäft große Probleme bekommen haben beziehungsweise werden. Wie sehr sich das auf die Unternehmen jeweils auswirken wird, hängt von ihrem individuellen Fokus auf bestimmte Kundengruppen und Zielregionen ab.

Stichwort Klimawandel: Das war doch insbesondere für Sachversicherer bislang eines der Hauptrisiken der Zukunft. Gefühlt rückt dieses Thema jetzt aber zunehmend in den Hintergrund.

Weske: Vielleicht medial. Der Klimawandel kommt aber spätestens mit jedem Großschadensereignis – wie beispielsweise aktuell in Spanien – wieder auf die Tagesordnung. Denn er ist die Ursache für die immer höheren Schadenssummen. Diese können bei den zumeist regional begrenzt auftretenden Extremwettern einzelne Versicherer schwer belasten, die ein Local Hero im aktuellen Katastrophengebiet waren. Das haben wir im Bereich Wohngebäudeversicherung sowohl nach der Katastrophe im Ahrtal als auch nach den diesjährigen Extremwetterereignissen in Süddeutschland gesehen. In deren Folge waren einzelne Versicherer besonders stark betroffen, was bis hin zu Gewinnwarnungen führte. Langfristig dürfte der Klimawandel die Assekuranz somit spürbar verändern, weil die wärmere Atmosphäre mehr Energie enthält. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Wetterextreme häufiger auftreten werden. Das lässt wiederum die Schadenschätzungen ansteigen. Dieses Problem über eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden lösen zu wollen, ist eine typische politische Milchmädchenrechnung. Besser wären marktwirtschaftliche Anreize, um Neubauten wie in den von Hochwasser bedrohten Lagen des Ahrtals zukünftig risikogerecht zu bepreisen. Bis auf Weiteres muss aber wohl nach jedem Unwetter wieder einmal die Gemeinschaft der Steuerzahler herhalten.

Wie beeinflussen all diese allgemeinen gesellschaftlichen Trends Ihren Arbeitsalltag in der Beratung deutscher Versicherer?

Weske: Als eine zunehmend wichtig werdende Herausforderung für deutsche Versicherer sehe ich die notwendige Exzellenz im Online-Vertrieb. Das gilt auch für den unabhängigen Versicherungsvertrieb. Ansonsten haben viele Produktgeber und deren Vermittler von Versicherungen über das Internet ähnliche Probleme wie viele Online-Anbieter aus der Konsumgüterindustrie. Eine entscheidende Frage lautet hier wie dort jeweils: Wie können Betreiber von Webseiten dafür sorgen, dass Interessierte einen zwischendrin abgebrochenen Kaufvorgang abschließen? Ein Mittel hierfür können beispielsweise Erinnerungen über Online-Kanäle sein, die manche Kunden aber auch als störend empfinden könnten. Um bei dieser Kommunikation das richtige Maß und Timing zu finden, nutzen wir Künstliche Intelligenz, kurz KI. Das entsprechende Know-how spielt insbesondere für das Segment der Kfz-Versicherungen eine wichtige Rolle, da diese heute vor allem über das Internet miteinander verglichen und voll digital abgeschlossen werden.

Inwiefern müssen die Versicherer hierbei besser werden?

Weske: Es überrascht immer wieder, dass manche Versicherer viel Geld und Mühe in ausgefeilte und teure Neukundenaktionen stecken, mit denen sie Kunden auf die eigene Antragsstrecke lotsen wollen. Aber dann – sozusagen auf der Zielgeraden – haben sie keinen ausgefeilten Prozess, um diejenigen Kunden zurückzuholen, die kurz vor Schluss abgesprungen sind. Die Antragsstrecke einer Kfz-Versicherung zum Beispiel bewältigen Kunden häufig nicht in wenigen Minuten und oft auch nicht in einem Rutsch, weil hier viele Fahrzeugdaten und Details zum Nutzungsverhalten abgefragt werden. Standardmäßig bieten die Versicherer deshalb bereits das Zwischenspeichern der Eingaben an. Die bereits gesammelten Daten können die Versicherer nun aber auch nutzen, um die potenziellen Abbrecher personalisiert und zielgerichtet anzusprechen. Passieren kann das traditionell per Telefon oder digital optimiert mit klassischen A/B-Tests beziehungsweise modernen KI-Lösungen, die Muster bei den Kundentypen und deren Verhalten entdecken und die Automatisierungsstrecken laufend verbessern. Das funktioniert tatsächlich. In Projekten konnten wir rund ein Drittel der Interessenten dazu bewegen, ihre Antragsstrecke zu beenden und doch noch hier Neukunde zu werden – statt eine Police beim Mitbewerber abzuschließen. Denn im Vertrieb gilt: „The Winner takes it all“.

Über den Interviewten:

Dirk Weske ist studierter Informatiker und seit seinem Karrierestart in Hamburg tätig. Seit zwölf Jahren ist der 55-Jährige bei PPI tätig, einem Software-Anbieter und Unternehmensberater zur Informations- und Kommunikationstechnologie für Finanzdienstleister. Vor zehn Jahren übernahm er dort den Vorstandsposten für den Bereich Versicherungen. Dabei liegt sein Fokus auf der fachlichen und technischen Beratung des Vertriebs über Online-Schnittstellen.