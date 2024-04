DAS INVESTMENT: Wieso haben Sie im Bereich der Arbeitskraftabsicherung Handlungsbedarf gesehen? Elwira Döring: Die Produkte für Berufsunfähigkeitsversicherungen haben sich im Markt stark angeglichen. Wir sehen einen intensiven Preiswettbewerb, besonders in den Zielgruppen der MINT-Berufe. Das Thema Biometrie spielt insgesamt eine große Rolle. Zudem beobachten wir, dass der Markt enger wird und mehr Anbieter hineindrängen, die ihre Produktangebote unterbreiten. Mit unseren beiden neuen Produktideen zielen wir darauf ab, spezifische Zielgruppen anzusprechen, insbesondere solche, die körperlich anspruchsvolle Berufe ausüben. Mit dem Einkommensvorsorge-Concept (EC) will die Continentale körperlich tätige Menschen erreichen, etwa Handwerker, die sich aus finanziellen Gründen aber eventuell keine ausreichende Berufsunfähigkeitsversicherung leisten können. Zudem gab es den spezifischen Wunsch, ein Produkt speziell für Beamte zu entwickeln,...

DAS INVESTMENT: Wieso haben Sie im Bereich der Arbeitskraftabsicherung Handlungsbedarf gesehen?



Elwira Döring: Die Produkte für Berufsunfähigkeitsversicherungen haben sich im Markt stark angeglichen. Wir sehen einen intensiven Preiswettbewerb, besonders in den Zielgruppen der MINT-Berufe. Das Thema Biometrie spielt insgesamt eine große Rolle. Zudem beobachten wir, dass der Markt enger wird und mehr Anbieter hineindrängen, die ihre Produktangebote unterbreiten. Mit unseren beiden neuen Produktideen zielen wir darauf ab, spezifische Zielgruppen anzusprechen, insbesondere solche, die körperlich anspruchsvolle Berufe ausüben. Mit dem Einkommensvorsorge-Concept (EC) will die Continentale körperlich tätige Menschen erreichen, etwa Handwerker, die sich aus finanziellen Gründen aber eventuell keine ausreichende Berufsunfähigkeitsversicherung leisten können. Zudem gab es den spezifischen Wunsch, ein Produkt speziell für Beamte zu entwickeln, da diese Zielgruppe für den Markt sehr relevant ist, aber ihre eigenen spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen hat. Daraus ist das Continentale-Beamtenvorsorge-Concept (BC) entstanden.

Die Produkte sind ja eine Art Mischkonzept zwischen der Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Was ist die Idee dahinter?



Elwira Döring: Unser Ansatz ähnelt dem Prinzip fondsgebundener Versicherungen, bei denen oft zwei Aspekte in einem Produkt kombiniert werden. Auch hier haben wir zwei Absicherungsarten miteinander verbunden. Beim Einkommensvorsorge-Concept handelt es sich grundsätzlich um eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU). Sie leistet im Worstcase, basierend auf der normalen Definition von Erwerbsunfähigkeit. Das bedeutet, der Kunde erhält die EU-Rente, wenn er nicht mehr als drei Stunden am Tag arbeiten kann. Kann er hingegen nur nicht mehr in seinem Beruf arbeiten, tritt also der Fall der Berufsunfähigkeit ein, erbringt das EC eine Teilleistung. Dabei darf die BU-Rente zwischen 25 und 50 Prozent der vereinbarten EU-Rente liegen – bis maximal 1.000 Euro monatlich. Damit berücksichtigen wir, dass die EU allein im Markt oft nicht als alleinig ausreichende Absicherung angesehen wird. Das Beamtenvorsorge-Concept wiederum kombiniert eine Dienstunfähigkeitsrente mit einer Erwerbsunfähigkeitsrente für den Worst-Case. Hier passt sich die Dienstunfähigkeitsrente an die individuelle Laufbahn und die bereits erworbenen Ansprüche der Beamten für ein Ruhegehalt an. Das BC steht auch schon Anwärtern und Beamten auf Probe zur Verfügung. Preislich bewegen sich die Konzepte zwischen EU und BU.

Warum ist gerade für Handwerker, denen man trationell die BU-Versicherung empfiehlt, solche eine Absicherung sinnvoll?



Die Rückmeldungen aus dem Markt zeigen uns, dass die finanziellen Aufwendungen insbesondere für nicht-akademische Berufsgruppen wie Handwerker oft zu hoch sind. Sie arbeiten in einem Umfeld, in dem es oft heißt: Arbeite so lange bis du umfällst. Das bekommen wir zumindest widergespiegelt. Deshalb ist die Idee hinter dem Produkt, nicht nur Schutz bei Berufsunfähigkeit zu bieten, sondern auch Unterstützung bei der Genesung zu leisten, sollte es wirklich zu einem ernsten Problem kommen oder dabei zu helfen, sich neu zu orientieren. In der heutigen Zeit, geprägt von Digitalisierung und technischem Fortschritt, kann ein Handwerker oft weiterhin in seinem Beruf tätig sein, sich anpassen oder sich umorientieren und sein Erwerbsleben fortsetzen.