Karriere-Ratgeber von Dr. Blannko „Für viele in der Finanzbranche endet gefühlt das Leben, wenn kein Titel auf der Visitenkarte steht“

Entspannt Karriere machen - wer will das nicht? Das ist jedoch einfacher gesagt als getan. Wenn man jedoch ein paar grundsätzliche Tipps beachtet, kann man befördert werden, und das „ohne Krampf, Stress und graue Haare“. behauptet jedenfalls Dr. Blannko. Der heißt im wahren Leben natürlich anders und arbeitet seit Jahrzehnten in der Asset-Management-Branche. Er hat seine Erfahrungen unter Pseudonym als Buch veröffentlicht. Wir sprachen mit ihm über seinen Karriereratgeber.

DAS INVESTMENT: Herr Blannko, Sie haben einen Karriereratgeber veröffentlicht. Die wichtigste Botschaft: Es reicht nicht aus, nur auf der fachlichen Ebene zu punkten. Worauf kommt es denn dann an?

Blannko: Natürlich braucht es eine fachliche Basis. Aber wer ganz nach oben möchte, sollte vor allem emotional intelligenter als die Konkurrenz agieren und die größten Stolperfallen vermeiden.

Die da wären?

Blannko: Es gibt viele, aber wenn du beispielsweise den Job wechselt, um den nächsten Karriereschritt zu machen, solltest du im Kopf schon den übernächsten kennen. Nur so kannst du den nächsten Schritt zielgerichtet machen und manövrierst dich nicht in eine Sackgasse. Sonst landest du am Ende womöglich an der Spitze eines Bereichs, der in ein bis zwei Jahren niemanden mehr interessiert.

Das Buch „Spitzenkraft“ von Dr. Blannko © Dr. Blannko

Und wie verhält man sich am besten gegenüber dem Chef und Kollegen?

Blannko: Verschwende nicht ihre Zeit, mache ihnen nicht unnötig Arbeit, und sei kein Angeber. Wenn du etwa ein Mandat gewonnen oder ein Projekt erfolgreich abgeschlossen hast, schicke keine Abfeier-Mails bis hoch zum Vorstand. Schicke sie nur an deinen Chef. Lass ihn mitglänzen auf dem Weg nach oben, der Erfolg wird schon auf dich herunterfallen. Danke zuerst allen anderen und lass dich lieber subtil feiern. Und lehne auch mal ein Projekt zugunsten deiner Kollegen ab, wenn du siehst, es bringt kaum Wert, aber für sie nur Aufwand. Sie werden es dir danken. Diese Feinheiten akkumuliert machen dich zu einem beliebteren Kollegen.

Sie versprechen im Klappentext Tipps, um den „beruflichen Wahnsinn“ in der Finanzbranche wegzumoderieren. Na dann mal los!

Blannko: Es klingt banal, aber: Du musst Abstand halten und brauchst Passionen neben deinem Job. Es gibt viele Leute, vor allem in der Finanzbranche, für die gefühlt ihr Leben endet, sobald kein Titel mehr auf ihrer Visitenkarte steht. Dazu darf es nicht kommen.

Und wie verhindert man das?

Blannko: Habe immer etwas Geld auf der Seite und einen Plan B im Leben, und wenn es die Eröffnung eines veganen Cafés ist. Und vor allem: Kopple dein Ego vom Job ab. Wenn du dann eingespart, rausgemobbt oder weggelobt wirst, kann dir nichts passieren. Im Gegenteil, du kannst frohgemut weiterziehen und direkt deinen Plan B verfolgen.

Sie kommen aus der Asset-Management-Branche und haben viele Erfahrungen im Sales-Bereich. Wie wird man denn ein guter Verkäufer?

Blannko: Also Verkäufer klingt schon mal nicht gut. Das hört sich an wie Drücker.

Okay, wie gebe ich meinem Gegenüber ein besseres Gefühl?

Blannko: Sei subtil unterwegs, authentisch und likeable. Und auch wenn es manipulativ klingt, mach dir die Psychologie zunutze: Zeige dem anderen, dass du ihn magst, dann will er dich zurückmögen. Unterschätze auch nicht die Kraft der Ähnlichkeit, denn wir mögen alle Menschen, die uns ähnlich sind. Ein Surfer mag ja auch andere Surfer. Und schließlich: Sei aufrichtig und gib dem Kunden bloß nicht das Gefühl, dass du ihm einfach nur irgendetwas andrehen willst. I