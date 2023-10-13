Karriere-Ratgeber von Dr. Blannko „Für viele in der Finanzbranche endet gefühlt das Leben, wenn kein Titel auf der Visitenkarte steht“

Karriere im Asset Management: So kann sie gelingen (Interview)
Entspannt Karriere machen - wer will das nicht? Das ist jedoch einfacher gesagt als getan. Wenn man jedoch ein paar grundsätzliche Tipps beachtet, kann man befördert werden, und das „ohne Krampf, Stress und graue Haare“. behauptet jedenfalls Dr. Blannko. Der heißt im wahren Leben natürlich anders und arbeitet seit Jahrzehnten in der Asset-Management-Branche. Er hat seine Erfahrungen unter Pseudonym als Buch veröffentlicht. Wir sprachen mit ihm über seinen Karriereratgeber.