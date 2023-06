Edelmetall-Unternehmer im Interview Klimaneutrales Gold: „Ganz ohne Preisaufschlag geht es nicht“

DAS INVESTMENT: Aus der Branche heißt es, große Minenunternehmen seien stark kontrolliert und würden auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit achten – warum verarbeiten Sie dennoch kein Minengold?

Philipp Reisert: Bei Minengold muss man unterscheiden zwischen großen, industriell strukturierten Minen, die öffentlich gelistet sind und stark unter Beobachtung ihrer Aktionäre stehen und dem sogenannten Artisanal Mining. Teilweise wird dieser Kleinbergbau aus moralisch-ethischen Gründen sehr hoch gehandelt, weil man den Menschen, die dort beschäftigt sind, ein besseres Leben ermöglichen will. Diese Strukturen sind aber sehr schwer zu kontrollieren. Als Unternehmen haben wir dafür nicht die Kapazitäten.



In Deutschland wird hauptsächlich recyceltes Gold verarbeitet, zeigen Branchen-Statistiken. Woran liegt das?

Reisert: Die Scheideanstalten haben hierzulande schon immer verstärkt Edelmetall-Recycling als Service für die Industrie angeboten und nicht primär Minengold aufgearbeitet. Im Vordergrund steht das Produktgeschäft. Das ist bei unseren Schweizer Wettbewerbern anders. Ihr Geschäftsmodell basiert auf der Aufarbeitung von Minengold.

Alles Gold ist irgendwann einmal aus der Erde gekommen und damit ursprünglich Minengold. Warum ist Recycling-Gold so viel besser?

Reisert: Bei recyceltem Gold ist zum einen die Herkunft leichter nachzuweisen. Das zeigt sich auch bei uns: Wir haben etwas mehr als 1.000 Lieferanten in ganz Europa, die wir mindestens einmal im Jahr überprüfen. Dazu gehört, dass einer unserer Mitarbeiter hinfährt und schaut, ob es sich wirklich um ein Geschäft handelt und nicht etwa nur um einen Briefkasten. Würden wir Minengold verarbeiten, müssten wir eigentlich genauso strikt vorgehen. Das wäre deutlich schwieriger! Zum anderen hat Recycling-Gold eine deutlich bessere CO2-Bilanz. Für ein Kilogramm Gold direkt aus der Mine werden etwa 25 bis 30 Tonnen CO2 emittiert – und das lässt sich auch nicht so einfach verringern. Bei recyceltem Material reduzieren sich die Emissionen um den Faktor 1.000. Bei der Herstellung eines Kilos Feingold fallen bei uns 26 bis 30 Kilogramm CO2 an.

Woher stammt das bei Ihnen aufgearbeitete Gold?

Reisert: Wir kaufen in ganz Europa edelmetallhaltige Abfälle von Händlern und Juwelieren auf, vor allem gebrauchten Schmuck und Uhren. Entscheidend für uns ist, dass es sich um sogenannten End-of-life-Scrap handelt, Produkte also, die bereits ein Leben hinter sich haben. Um sicher zu gehen, analysieren wir das gesamte Material auf mögliche Verunreinigungen, die auf Minengold schließen lassen könnten.

Wie weit lässt sich der Weg des Goldes zurückverfolgen?

Reisert: Wir können die Herkunft immer nur für einen Lebenszyklus bestimmen. Aus welcher Mine das Gold vor zehn, 100 oder 1.000 Jahren gekommen ist, lässt sich nicht mehr nachweisen.

Sie arbeiten an einem Pilotprojekt der Hochschule Pforzheim mit, bei dem Lieferketten mittels Blockchain transparenter gemacht werden sollen. Welche Möglichkeiten bietet diese Technologie?

Reisert: Blockchain ist der beste Weg, eine Lieferkette sicher zu dokumentieren – ohne Möglichkeit der Manipulation. Mit der Hochschule und anderen Partnern haben wir eine Software-Pilotversion erstellt und ermitteln jetzt, wie wir das umsetzen können. Die Schwierigkeit bei Gold ist, dass es sich – etwa im Gegensatz zu einem Diamanten – nicht immer eindeutig vereinzeln lässt. Das gilt zum Beispiel für Goldgranulat, das so verpackt werden muss, dass man seinen Weg nachverfolgen kann.

Da müssten dann ja auch Ihre Lieferanten mitmachen, oder?

Reisert: Ja, das stimmt. Ziel wäre, dass wir, wenn wir etwa einen Goldbarren kaufen, genau feststellen können, aus welcher Charge und welchem Produkt das verwendete Edelmetall stammt. Auf diese Weise könnten wir den Weg des Goldes über längere Zeit verfolgen und nachvollziehen – und das auch für unsere Kunden dokumentieren.

Wer kauft bei Ihnen Recycling-Gold?

Reisert: Zu unseren Kunden zählen große Luxusmarken, die mit recyceltem Gold die Risiken in ihren Lieferketten verringern wollen. Auch das Image ist ein Thema: Hauptzielgruppe dieser globalen Konzerne sind junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren, die viel Wert auf Nachhaltigkeit legen. Für unsere Kunden aus dem Investmentbereich spielt die Herkunft des Goldes dagegen noch eine geringere Rolle.

Woran liegt das?

Reisert: Das hat sicherlich damit zu tun, dass der typische Goldbarren-Käufer eher etwas älter ist und künftige Entwicklungen tendenziell skeptisch sieht. Jüngere Kunden legen mehr Wert auf die Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz ihrer Investments. Ein großer Treiber sind institutionelle Investoren, die bei ihrer Geldanlage ESG-Kriterien berücksichtigen müssen.

Sie werben mit CO2-neutralen Barren. Wie funktioniert die Herstellung?

Reisert: Das fängt damit an, dass wir nur Recycling-Material verarbeiten. Zudem setzen wir als Unternehmen auf viele Einzelmaßnahmen, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, darunter Wärmetauscher, gute Isolation, alternative Energie. Ganz ohne Emissionen kommen wir nicht aus – das, was übrigbleibt, kompensieren wir.

Wie hoch ist der Preisaufschlag bei klimaneutralem Gold?

Reisert: Der Aufschlag liegt zwischen 1,0 und 1,5 Prozent. Das hängt vom Tageskurs ab. Wenn man bedenkt, dass der Goldpreis allein an einem Tag ein Prozent runter- oder raufgehen kann, ist das gar nicht so viel. Bei größeren Mengen – ein Kilobarren kostet etwa 60.000 Euro – fällt es schon ins Gewicht. Aber ganz ohne Preisaufschlag geht es eben nicht.

Wird sich nachhaltiges Gold trotzdem bei Anlegern durchsetzen?

Reisert: Bei großen Investoren ist die Nachfrage schon stark gestiegen. Wie schnell auch Privatanleger auf den Zug aufspringen, lässt sich schwer vorhersagen. Aber ich gehe davon aus, dass Nachhaltigkeit auch für Kleinkäufer wichtiger wird. Der Trend geht auch in anderen Bereichen in diese Richtung. Diese Entwicklung wird vor der Gold-Branche nicht Halt machen.

Über den Interviewten:



Philipp Reisert führt seit 1993 gemeinsam mit seiner Cousine Birgitta Hafner die Edelmetall-Scheideanstalt C. Hafner in fünfter Generation. Das Familienunternehmen mit 270 Mitarbeitern ist auf Edelmetall-Recycling spezialisiert und fungiert als Zulieferer für die Luxusgüter-Branche und Industrie.